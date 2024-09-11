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Военная операция на Украине ,  
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Военные заявили о попытке ВСУ захватить буровую установку в Черном море

Минобороны: ВСУ попытались захватить буровую установку в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ попытались захватить буровую установку «Крым-2» неподалеку от Одессы, сообщает Минобороны. Российские военные, охраняющие вышку, отбили атаку: из 14 катеров с десантом восемь потопили, украинская сторона потеряла до 80 военных
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Вооруженные силы Украины попытались захватить в Черном море самоподъемную буровую установку «Крым-2», сообщает Минобороны России.

Украинские военные отправили на захват установки 14 катеров с десантом. Российские военные, охранявшие вышку, отбили атаку — восемь катеров были потоплены. Потери украинских военных составили до 80 человек. «Еще шесть украинских катеров ретировались», — добавили в Минобороны.

Буровая установка «Крым-2» находится между Крымом и Одессой, в районе острова Змеиный в Черном море. Она принадлежала украинской госкомпании «Черноморнефтегаз». В марте 2014 года власти Крыма национализировали имущество украинских госкомпаний «Черноморнефтегаз» и «Укртрансгаз», создав на их базе республиканские предприятия. Глава Верховного совета республики Владимир Константинов заявлял тогда, что власти Крыма взяли под охрану месторождения нефти и газа в Черном и Азовском морях, а также газовые и нефтяные платформы «Черноморнефтегаза».

РБК направил запрос в «Черноморнефтегаз».

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

В июне 2022 года власти Крыма сообщили об ударе по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море, расположенным на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. По данным руководства полуострова, на платформах находились 109 человек, 21 был эвакуирован. От удара сильно пострадала одна из трех платформ, на которой находились 12 человек.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уточнила, что сильнее всего пострадала платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет — на них лишь «срезало верхушки» буровых установок. По ее словам, сотрудники «Черноморнефтегаза» успели перед ударом «сбросить газ», это помогло предотвратить масштабный взрыв, при котором пострадали бы месторождение и, возможно, Одесса.

При ударе пострадали три человека, еще семеро пропали без вести.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Полина Мартынова Полина Мартынова
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буровая Крым десант Черное море Минобороны
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