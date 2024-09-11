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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»

Сюжет
Военная операция на Украине
Командование группировки войск «Запад» доложили министру обороны о значительных потерях ВСУ в зоне боевых действий, Белоусов вручил военнослужащим госнаграды
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: mod_russia / Telegram)

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и заслушал доклады по обстановке в зоне военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев доложил Белоусову о значительных потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на командном пункте министру обороны предоставили данные объективного контроля об уничтоженной военной технике и живой силе противника.

Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»
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Белоусов также вручил госнаграды военнослужащим, среди которых в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», и поблагодарил их за выполнение задач на линии фронта.

Накануне Минобороны отчитывалось об улучшении тактического положения группировки войск «Запад». По данным ведомства, российские военнослужащие «нанесли поражение» живой силе и технике девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой и Кругляковка в Харьковской области, Макеевка в ЛНР, Торское в ДНР.

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Потери противника составили до 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119, а также две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов, уточняли в Минобороны.

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Россия Минобороны Андрей Белоусов Украина Военная операция на Украине Запад
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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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