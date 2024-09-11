Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад»
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» и заслушал доклады по обстановке в зоне военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев доложил Белоусову о значительных потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на командном пункте министру обороны предоставили данные объективного контроля об уничтоженной военной технике и живой силе противника.
Белоусов также вручил госнаграды военнослужащим, среди которых в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших», и поблагодарил их за выполнение задач на линии фронта.
Накануне Минобороны отчитывалось об улучшении тактического положения группировки войск «Запад». По данным ведомства, российские военнослужащие «нанесли поражение» живой силе и технике девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой и Кругляковка в Харьковской области, Макеевка в ЛНР, Торское в ДНР.
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