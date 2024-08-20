СБУ обещала $2 тыс. россиянке за поджог пункта помощи мобилизованным
Жительницу Ярославля осудили за попытку поджога пункта помощи для нужд военной операции в здании администрации, Служба безопасности Украины (СБУ) обещала ей за это $2 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Зотовой представитель СБУ пообещал перечислить $2 тыс., если она осуществит поджог здания», — рассказал собеседник агентства.
По данным агентства, Валерия Зотова также собирала для СБУ информацию о местонахождении пункта сбора помощи мобилизованным и охране помещения. За выполненные задания она получила вознаграждение.
В феврале 2023 года девушка приехала к зданию администрации с 5 л бензина. Адвокаты Зотовой утверждали, что она хотела только сфотографировать канистру и вылить бензин, чтобы получить вознаграждение от СБУ.
Зотову арестовали, Второй западный окружной военный суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.
В начале августа ФСБ задержала в Запорожской области местного жителя, который планировал теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона.
По данным ФСБ, житель региона собирал информацию о местных властях и передавал ее через мессенджеры Telegram и Threema украинской стороне. Затем мужчина по заданию от Главного управления разведки Минобороны Украины попытался совершить теракт, заложив самодельную взрывчатку.
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