Вертолет армии Израиля разбился в Рафахе

Операция израильской армии в Рафахе продолжается с мая. Этой ночью вертолет ВВС Израиля потерпел крушение при заходе на посадку в районе города, погибли двое солдат. В ЦАХАЛ уточнили, что крушение не было вызвано вражеским огнем

Фото: Florion Goga / Reuters

Вертолет Yanshuf (Sikorsky UH-60 Black Hawk) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), выполнявший этой ночью задание по эвакуации раненого солдата, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В результате катастрофы погибли два солдата израильской армии, их семьи уже уведомлены.

«Проведенное первоначальное расследование показывает, что крушение не было вызвано вражеским огнем. Причина авиакатастрофы все еще расследуется. Оперативная деятельность израильских ВВС не нарушилась», — добавили в ЦАХАЛ.

По данным The Times of Israel, разбившийся вертолет входил в 123-ю эскадрилью и вылетел для эвакуации тяжелораненого с медицинской бригадой на борту. В результате крушения находившиеся на борту получили серьезные ранения, двое погибли, еще восемь были доставлены в больницы.

Война Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года. Тогда боевики группировки атаковали израильские южные территории. По данным Тель-Авива, погибли более 1,2 тыс. человек, почти 300 были взяты в заложники.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа, который контролирует ХАМАС. В настоящее время ЦАХАЛ контролирует большую часть сектора Газа на севере, а также Филадельфийский коридор на границе с Египтом. В мае Израиль также начал «точечную» наземную операцию в Рафахе.