«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор Газа

При атаке Израиля по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли как минимум 40 человек, еще 60 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Акса» в телеграм-канале.

«40 погибших и 60 раненых в результате «сионистской» резни на окраине Хан-Юниса», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Аль-Акса», израильские самолеты совершили налет на палатки у мечети Османа бен Аффана. По словам очевидцев, было совершено как минимум пять ракетных ударов. В результате возник пожар, песком засыпало тела людей и палатки, многие пропали под завалами.

В армии Израиля сообщили, что «некоторое время назад» ВВС страны «нанесли удар по значительному числу террористов ХАМАСА, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в Гуманитарной зоне в Хан-Юнисе». Там подчеркнули, что перед нанесением удара израильская сторона предприняла меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

8 сентября армия Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа, в результате которого погиб замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, полковник Мохаммед Мурси, а также члены его семьи. Удар нанесли по лагерю Джабалия на севере Газы, дом Мурси попал под бомбардировку.