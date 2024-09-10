 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

При атаке Израиля по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли как минимум 40 человек, еще 60 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Акса» в телеграм-канале.

«40 погибших и 60 раненых в результате «сионистской» резни на окраине Хан-Юниса», — говорится в сообщении.

В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАС
Политика
Фото:Mahmoud Zaki / XinHua / Global Look Press

Как сообщает «Аль-Акса», израильские самолеты совершили налет на палатки у мечети Османа бен Аффана. По словам очевидцев, было совершено как минимум пять ракетных ударов. В результате возник пожар, песком засыпало тела людей и палатки, многие пропали под завалами.

В армии Израиля сообщили, что «некоторое время назад» ВВС страны «нанесли удар по значительному числу террористов ХАМАСА, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в Гуманитарной зоне в Хан-Юнисе». Там подчеркнули, что перед нанесением удара израильская сторона предприняла меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

8 сентября армия Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа, в результате которого погиб замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, полковник Мохаммед Мурси, а также члены его семьи. Удар нанесли по лагерю Джабалия на севере Газы, дом Мурси попал под бомбардировку.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Теги
сектор Газа Израиль погибшие пострадавшие
Материалы по теме
В результате удара Израиля по сектору Газа был убит полковник ХАМАС
Политика
NYT узнала, что США считают исчерпанными возможности ЦАХАЛ в секторе Газа
Политика
Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Маск назвал потрясающим умершего актера, который озвучивал Дарта ВейдераОбщество, 04:31
В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимостьПолитика, 04:07
Минобороны КНР анонсировало военно-морские учения с РоссиейПолитика, 04:05
«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор ГазаПолитика, 04:04
Обломки дронов упали на территории объекта ТЭК в Тульской областиПолитика, 04:00
Собянин заявил об уничтожении еще трех дронов в Домодедово и РаменскомПолитика, 03:49
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областьюПолитика, 03:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На подлете к Москве сбили семь беспилотниковПолитика, 03:14
У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимостьОбщество, 02:58
Губернатор сообщил о подавлении дронов в Липецкой областиПолитика, 02:55
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Люберцах и РаменскомПолитика, 02:42
Стали известны цены в России на iPhone 16Технологии и медиа, 02:39
Ракетная опасность в Курской области продлилась три минутыПолитика, 02:16
Фицо призвал запретить подразделения ВСУ с нацистской символикойПолитика, 02:14