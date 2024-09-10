«Аль-Акса» сообщил о 40 погибших при атаке Израиля на сектор Газа
При атаке Израиля по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли как минимум 40 человек, еще 60 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Акса» в телеграм-канале.
«40 погибших и 60 раненых в результате «сионистской» резни на окраине Хан-Юниса», — говорится в сообщении.
Как сообщает «Аль-Акса», израильские самолеты совершили налет на палатки у мечети Османа бен Аффана. По словам очевидцев, было совершено как минимум пять ракетных ударов. В результате возник пожар, песком засыпало тела людей и палатки, многие пропали под завалами.
В армии Израиля сообщили, что «некоторое время назад» ВВС страны «нанесли удар по значительному числу террористов ХАМАСА, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в Гуманитарной зоне в Хан-Юнисе». Там подчеркнули, что перед нанесением удара израильская сторона предприняла меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».
8 сентября армия Израиля нанесла очередной удар по сектору Газа, в результате которого погиб замначальника гражданской обороны ХАМАС в северной части сектора, полковник Мохаммед Мурси, а также члены его семьи. Удар нанесли по лагерю Джабалия на севере Газы, дом Мурси попал под бомбардировку.
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