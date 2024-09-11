Мадуро после ареста своего самолета назвал президента Доминиканы «вором»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя конфискацию американскими властями своего самолета в Доминикане, назвал президента последней Луиса Абинадера «бандитом» и «вором». Об этом он заявил на заседании правительства.
«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор. Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид «это не я». Я с ним много раз общался, достаточно, лицом к лицу», — сказал президент Венесуэлы.
В начале сентября США конфисковали самолет Мадуро, который был арестован в Доминиканской Республике, а потом переправлен во Флориду. По данным американских властей, он был незаконно приобретен через подставную компанию и тайно вывезен из Соединенных Штатов для использования венесуэльским президентом и его приближенными. Речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900EX стоимостью $13 млн. Источники CNN описывали его как венесуэльский вариант Air Force One («борт № 1»).
В 2020 году Вашингтон ввел санкции против пяти самолетов Falcon, которые, по данным американских властей, использовались для перевозки высокопоставленных венесуэльских чиновников. Сам Мадуро также находится под американскими санкциями с 2017 года. Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета как «пиратство».
Позднее, 5 сентября, издание Diario Libre со ссылкой на источники сообщило о задержании в Доминикане второго самолета, связанного с Мадуро. По данным издания, борт находится в аэропорту имени Хоакина Балагера «под наблюдением». Речь идет о Falcon 2000EX стоимостью около $10 млн
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов