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Мадуро после ареста своего самолета назвал президента Доминиканы «вором»

Мадуро после конфискации самолета назвал президента Доминиканы бандитом и вором
Мадуро заявил, что его «оставили без самолета», и назвал Абинадера «бандитом и вором». США конфисковали Falcon 900EX, арестованный в Доминикане, его отправили во Флориду. По данным Diario Libre, был задержан еще один самолет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя конфискацию американскими властями своего самолета в Доминикане, назвал президента последней Луиса Абинадера «бандитом» и «вором». Об этом он заявил на заседании правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор. Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид «это не я». Я с ним много раз общался, достаточно, лицом к лицу», — сказал президент Венесуэлы.

Diario Libre сообщила о задержании второго самолета, связанного с Мадуро
Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В начале сентября США конфисковали самолет Мадуро, который был арестован в Доминиканской Республике, а потом переправлен во Флориду. По данным американских властей, он был незаконно приобретен через подставную компанию и тайно вывезен из Соединенных Штатов для использования венесуэльским президентом и его приближенными. Речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900EX стоимостью $13 млн. Источники CNN описывали его как венесуэльский вариант Air Force One («борт № 1»).

В 2020 году Вашингтон ввел санкции против пяти самолетов Falcon, которые, по данным американских властей, использовались для перевозки высокопоставленных венесуэльских чиновников. Сам Мадуро также находится под американскими санкциями с 2017 года. Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета как «пиратство».

Позднее, 5 сентября, издание Diario Libre со ссылкой на источники сообщило о задержании в Доминикане второго самолета, связанного с Мадуро. По данным издания, борт находится в аэропорту имени Хоакина Балагера «под наблюдением». Речь идет о Falcon 2000EX стоимостью около $10 млн

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Доминикана Венесуэла Николас Мадуро
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