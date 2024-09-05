Diario Libre сообщило о задержании второго самолета, связанного с Мадуро

Diario Libre: в Доминикане задержали второй самолет, связанный с Мадуро

Речь идет о Falcon 2000EX стоимостью около $10 млн. На этой неделе США конфисковали Falcon 900EX Мадуро, который был арестован в Доминикане, а потом переправлен во Флориду

В Доминикане задержали второй самолет, связанный с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пишет Diario Libre со ссылкой на источники.

Он находится в аэропорту имени Хоакина Балагера «под наблюдением», сообщает издание. Речь идет о Falcon 2000EX стоимостью около $10 млн.

Diario Libre со ссылкой на сервис JetPhotos отмечает, что единственный зарегистрированный рейс Falcon был выполнен 14 сентября 2019 года. Самолет тогда летал на Мальту.

На этой неделе США конфисковали самолет Мадуро, который был арестован в Доминиканской Республике, а потом переправлен во Флориду. По данным американских властей, он был незаконно приобретен через подставную компанию и тайно вывезен из Соединенных Штатов для использования венесуэльским президентом и его приближенными. Речь идет о бизнес-джете Dassault Falcon 900EX стоимостью $13 млн. Источники CNN описывали его как венесуэльский вариант Air Force One («борт № 1»).

В 2020 году Вашингтон ввел санкции против пяти самолетов Falcon, которые, по данным американских властей, использовались для перевозки высокопоставленных венесуэльских чиновников. Сам Мадуро также находится под американскими санкциями с 2017 года.

Власти Венесуэлы расценили конфискацию самолета как «пиратство».