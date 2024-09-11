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Военная операция на Украине ,  
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The Times назвала срок смены позиции США по ударам вглубь России

The Times: США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели
Сюжет
Военная операция на Украине

США могут разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории в ближайшие недели, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Позиция Вашингтона может измениться незадолго до съезда глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, пишет издание. Неделя высокого уровня пройдет в Нью-Йорке в конце сентября.

Один источник в британском правительстве допустил, что позицию уже могла поменять часть членов американской администрации. Однако, по его словам, им нужно убедить в необходимости этого шага остальных сотрудников Белого дома и президента США Джо Байдена. Мнение, что США могут изменить позицию, 7 сентября во время визита в Лондон выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в отличие от ряда других союзников, например Германии.

Белый дом настаивал, что эта политика неизменна. "Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США", - сказал 10 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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