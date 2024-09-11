The Times назвала срок смены позиции США по ударам вглубь России

США могут разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории в ближайшие недели, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Позиция Вашингтона может измениться незадолго до съезда глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, пишет издание. Неделя высокого уровня пройдет в Нью-Йорке в конце сентября.

Один источник в британском правительстве допустил, что позицию уже могла поменять часть членов американской администрации. Однако, по его словам, им нужно убедить в необходимости этого шага остальных сотрудников Белого дома и президента США Джо Байдена. Мнение, что США могут изменить позицию, 7 сентября во время визита в Лондон выразил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в отличие от ряда других союзников, например Германии.

Белый дом настаивал, что эта политика неизменна. "Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США", - сказал 10 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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