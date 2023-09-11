Зачем глава МИД Германии в четвертый раз приезжала в Киев Сразу после Украины Анналена Бербок отправится на переговоры в США

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев с необъявленным «визитом солидарности» в преддверии Генассамблеи ООН. Пока в Германии спорят о поставках крылатых ракет, Бербок обещает Киеву энергетическую безопасность

Анналена Бербок и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Ефрем Лукацкий / Reuters)

Почему западные дипломаты вновь посещают Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 11 сентября, посетила Киев с неанонсировавшимся визитом. Это уже четвертая ее поездка на Украину с начала военных действий, в Киев она опять прибыла на бронированном поезде из Польши. По данным Der Spiegel, визит задуман как знак солидарности, чем и объясняется его время — за неделю до Генассамблеи ООН.

Это уже второй за последние дни приезд западного дипломата в украинскую столицу — на прошлой неделе Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что именно с ним Бербок встретится сразу же после отъезда из Киева — 12 сентября она вылетит в США, сообщил в ходе брифинга представитель МИД Германии.

Поездки ведущих западных дипломатов на Украину происходят на фоне важных событий в украинской внутренней политике, в частности назначения министром обороны Рустема Умерова, ареста олигарха Игоря Коломойского и инициативы президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию к госизмене.

Запад также беспокоит вялый темп украинского контрнаступления, отмечало еще в июле издание The Wall Street Journal. Зеленский признает, что оно идет не так быстро, как ожидалось. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что оно провалилось. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил в воскресенье в интервью Би-би-си, что активная фаза контрнаступления может продолжаться еще 30–45 дней, после этого его усложнит погода.

Какую помощь может оказать Германия

Берлин и Вашингтон активно поставляют вооружения Украине. Блинкен 7 сентября объявил о выделении Киеву очередного пакета помощи на сумму $1 млрд, в том числе $665,5 млн — на военную и гражданскую поддержку в сфере безопасности. Из них $175 млн пойдут на поставку снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, боеприпасов для ракетных систем HIMARS и других вооружений. В общей сложности США оказали помощь Украине на сумму $43 млрд, что превышает размеры совокупной помощи от всех стран ЕС.

В ФРГ регулярно возникают разногласия внутри правящей коалиции по вопросу увеличения поставок Украине. Последняя дискуссия, вылившаяся в публичную плоскость, касалась поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus. 4 сентября глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возложила вину за отсутствие решения по поставкам на канцлера Олафа Шольца. «Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — написала она в социальной сети Х (бывший Twitter). В воскресном интервью телеканалу Welt Шольц ушел от ответа на вопрос о Taurus, напомнив, что страна поставила Украине много вооружений, включая танки и артиллерийские установки.

Немецкая газета Die Zeit отмечает, что случай с Taurus — уже двенадцатый с момента начала военных действий, когда Шольц затягивает поставки вооружений. Так было, в частности, с зенитными самоходными установками Gepard и танками Leopard, которые в итоге Киев все-таки получил. При этом издание напоминает, что Франция и Великобритания уже направили Украине аналогичные крылатые ракеты Scalp и Storm Shadow, но их радиус действия вдвое меньше, чем у Taurus, — 250 против 500 км. Еще в начале августа Der Spiegel сообщил о тайных переговорах между правительством Германии и представителями оборонной промышленности ФРГ о возможных поставках Taurus Киеву. По данным издания, канцлер Германии готов был бы предоставить крылатые ракеты из запасов бундесвера, но только при условии, что они будут модифицированы так, чтобы ограничить радиус их действия и исключить возможность нанесения ударов по российской территории. Производители считают возможным такое изменение, но запрашивают на это несколько недель. Окончательное решение о поставках, как ожидается, может быть принято в течение нескольких месяцев.

Другие виды вооружений Германия продолжает поставлять: в понедельник газета Handelsblatt сообщила, что немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на 40 БМП Marder, которые будут направлены Украине. Боевые машины пехоты планируется отремонтировать и модернизировать. Они должны быть поставлены до конца 2023 года. До этого концерн уже поставил Киеву 40 Marder, еще 20 Берлин направил из запасов бундесвера. В общей сложности к концу года Украина должна получить 100 БМП этого типа.

На чем сконцентрировалась Бербок

Центральной темой переговоров Бербок в Киеве стали все же не поставки вооружений, а поддержка страны на пути в Евросоюз и обеспечение ее энергетической безопасности в зимний сезон. Более года назад Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, в октябре Еврокомиссия должна представить отчет о работе с кандидатами на вступление в объединение и предложить план расширения ЕС. В случае если Украине будет дана положительная характеристика, Брюссель может начать с ней переговоры о вступлении. «Мы рассматриваем расширение ЕС как необходимое геополитическое последствие российской войны. Мы оказываем Украине решительную поддержку на пути в Европейский союз», — сказала Бербок по прибытии в Киев. При этом она отметила необходимость продолжения борьбы с коррупцией, одобрив судебную реформу и изменения в законодательстве в области СМИ. Говоря об энергобезопасности, Бербок призвала к «еще более тесному» сближению энергосистем Украины и Германии на фоне ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре (президент Путин заявлял, что они наносятся в ответ на действия Украины, в частности, теракт на Крымском мосту).

Бербок также посетила электроподстанцию в 50 км от Киева в сопровождении министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Электроподстанция мощностью 2 тыс. МВт занимает участок 40 га и обеспечивает энергией более половины региона. По мнению Бербок, Украина должна шире использовать возобновляемые источники энергии. По ее словам, в будущем ветряная электростанция может быть построена в районе Чернобыльской АЭС. Соответствующую декларацию о намерениях она подписала в ходе посещения Министерства экологии и природных ресурсов Украины. «Зеленое электричество из Чернобыля — это также будущая версия мира», — подчеркнула при этом Бербок.