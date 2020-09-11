Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

Только в августе ВВС США совершили десять тренировочных полетов у границ России. В ВКС считают эти действия враждебными и провокационными

Бомбардировщики B-52 (Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Eugene Oliver / Reuters)

В августе бомбардировщики ВВС США отработали ракетные удары по объектам на территории России. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе, сообщает пресс-служба ВКС.

По словам Суровикина, в августе США перебросили в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52. 28 августа в ходе учений Allied Sky экипажи самолетов отработали применение крылатых ракет из воздушного пространства Эстонии и Черного моря по объектам на территории России.

31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд. Они пролетели над Нидерландами, Германией, Польшей, Прибалтикой и обратно.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — рассказал главком ВКС.