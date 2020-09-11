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Политика ,  
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Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

Только в августе ВВС США совершили десять тренировочных полетов у границ России. В ВКС считают эти действия враждебными и провокационными
Бомбардировщики B-52
Бомбардировщики B-52 (Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Eugene Oliver / Reuters)

В августе бомбардировщики ВВС США отработали ракетные удары по объектам на территории России. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе, сообщает пресс-служба ВКС.

По словам Суровикина, в августе США перебросили в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков B-52. 28 августа в ходе учений Allied Sky экипажи самолетов отработали применение крылатых ракет из воздушного пространства Эстонии и Черного моря по объектам на территории России.

31 августа три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы Фэрфорд. Они пролетели над Нидерландами, Германией, Польшей, Прибалтикой и обратно.

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«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — рассказал главком ВКС.

4 сентября бомбардировщики провели тренировки уже вблизи юго-западных границ страны. Всего с 28 августа по 4 сентября американские военные самолеты совершили десять полетов вблизи российских границ.

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Суровикин отметил, что по сравнению с прошлым годом интенсивность авиаразведки стран НАТО выросла на 30%. Только в августе российские истребители 27 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

Главком ВКС заявил, что отработка боевого применения стратегической авиации вблизи России «носит враждебный и провокационный характер».

4 сентября в Национальном центре управления обороной России сообщили, что восемь истребителей поднимались в воздух для перехвата трех В-52Н ВВС США над акваториями Черного и Азовского морей. Американские бомбардировщики не нарушали границы страны.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, ВВС, Сергей Суровикин, Калининград
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