СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

Прекратил ли Киев процесс денонсации двухсторонних соглашений, начатый при Петре Порошенко, пока не ясно, заявили в российском МИДе. Там допускают, что новой власти на Украине пока не до этого

Владимир Зеленский (слева) и премьер Украины Алексей Гончарук (справа) (Фото: Пресс-служба президента Украины)

Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.

С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.