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СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией
Прекратил ли Киев процесс денонсации двухсторонних соглашений, начатый при Петре Порошенко, пока не ясно, заявили в российском МИДе. Там допускают, что новой власти на Украине пока не до этого
Владимир Зеленский (слева) и премьер Украины Алексей Гончарук (справа) (Фото: Пресс-служба президента Украины)

Власти Украины взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с Россией, начало которому положила администрация Петра Порошенко. Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением.

По информации собеседников, Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Издание напоминает, что бывший глава МИД Украины Павел Климкин еще в ноябре минувшего года после серии расторжений договоров анонсировал расторжение 40 новых соглашений с Россией.

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С того момента обещанные 40 соглашений никто не разорвал, приводит издание слова одного из своих собеседников. Еще один источник также заявил, что российская сторона давно не получала уведомлений о том, что украинская сторона выходила из каких-либо соглашений. «Возможно, что-то еще и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», — сказал собеседник.

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В МИД России изданию заявили, что обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений. Там предположили, что она может быть связана с тем, что новая власть на Украине пока занята кадровыми вопросами и ей не до расторжения договоров с Россией.

Собеседник издания счел преждевременным делать вывод о том, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока еще не начала. Он отметил, что, если Киев притормозит с денонсацией договоров, это будет сигналом. «Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — сказал представитель российского МИДа.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, договор, МИД России
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