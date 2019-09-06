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Exxon Mobil $87 (+22,66%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+27,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Политика ,  
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В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Члены палаты представителей в письме к Дональду Трампу призывают его незамедлительно разморозить средства на военную помощь Украине от «российской агрессии»
Элиот Лэнс Энгель (слева) и ​Майкл Маккол (справа) (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу. В нем они призывают главу государства «незамедлительно» разморозить средства, предназначенные для военной помощи Украине, поскольку деньги «имеют решающее значение для защиты Украины от российской агрессии». Текст письма опубликован на сайте комитета.

Авторы письма напоминают президенту, что срок, в рамках которого средства могут быть разморожены, истекает 30 сентября. «Мы обеспокоены тем, что дальнейшая отсрочка фактически аннулирует эти ассигнования», — пишут конгрессмены.

Они отмечают, что средства, которые были ассигнованы конгрессом, «необходимы для продвижения интересов национальной безопасности США».

«Мы призываем вас разморозить их незамедлительно. Это финансирование - двухпартийный ответ на нападения России на украинский суверенитет и территориальную целостность с 2014 года, имеет решающее значение для украинского народа для сдерживания продолжающейся российской агрессии и территориальной экспансии», — пишут законодатели.

В письме также говорится, что Госдепартамент США и Пентагон согласились с тем, что Украина выполнила многие требования, касающиеся реформ в стране, необходимые для предоставления ей военной помощи. 

Политика
На $250 млн уязвимее: почему Трамп хочет заморозить военную помощь Киеву

Речь идет о помощи Киеву в размере $250 млн, которую конгресс США одобрил в июне в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Планировалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. В конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп собирается заморозить эту помощь. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: конгресс, Дональд Трамп, Украина, военная помощь
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