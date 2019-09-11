Опрос выявил неготовность европейцев поддержать США в конфликте с Россией

Большинство жителей ЕС не готовы занять сторону США в случае конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям

Большинство граждан из государств Евросоюза считают, что власти их стран должны занять нейтральную позицию в случае конфликта США и России. На это указывают результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Его результаты были опубликованы в докладе ECFR, посвященном изучению взглядов европейцев на внешнюю политику их стран и Евросоюза.

В опросе YouGov приняли участие 60 тыс. респондентов из 14 стран — Польши, Румынии, Дании, Греции, Италии, Австрии, Румынии, Словакии, Франции, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Испании и Швеции.

Более половины респондентов в 13 из 14 стран считают, что их государство не должно становиться на чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет конфликт. Исключение составляет Польша. Там за сохранение нейтралитета выступают 45%, а 33% высказались в пользу США.

Больше половины респондентов во всех 14 странах также считают, что их страна должна сохранять нейтралитет в случае конфликта США с Китаем. «В конфликтах между США и Китаем или Россией европейцы предпочитают, чтобы ЕС оставался нейтральным и занял промежуточную позицию между конкурирующими крупными державами», — отмечают эксперты ECFR.