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Опрос выявил неготовность европейцев поддержать США в конфликте с Россией
Большинство жителей ЕС не готовы занять сторону США в случае конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям

Большинство граждан из государств Евросоюза считают, что власти их стран должны занять нейтральную позицию в случае конфликта США и России. На это указывают результаты опроса, проведенного компанией YouGov для Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Его результаты были опубликованы в докладе ECFR, посвященном изучению взглядов европейцев на внешнюю политику их стран и Евросоюза.

В опросе YouGov приняли участие 60 тыс. респондентов из 14 стран — Польши, Румынии, Дании, Греции, Италии, Австрии, Румынии, Словакии, Франции, Нидерландов, Чехии, Венгрии, Испании и Швеции.

Более половины респондентов в 13 из 14 стран считают, что их государство не должно становиться на чью-либо сторону, если между Россией и США произойдет конфликт. Исключение составляет Польша. Там за сохранение нейтралитета выступают 45%, а 33% высказались в пользу США.

Больше половины респондентов во всех 14 странах также считают, что их страна должна сохранять нейтралитет в случае конфликта США с Китаем. «В конфликтах между США и Китаем или Россией европейцы предпочитают, чтобы ЕС оставался нейтральным и занял промежуточную позицию между конкурирующими крупными державами», — отмечают эксперты ECFR.

Политика
Шесть лет санкций против России. Главное

Опрос YouGov также выявил, что большинство респондентов не готовы поддерживать смягчение санкционной политики Евросоюза в отношении России. Но толькко в одной Польше больше половины граждан выступают за ужесточение санкций против Москвы. «Исследование ECFR выявило, что более 50% респондентов считают политику ЕС в отношении России или оптимальной, или недостаточно жесткой», — отмечают авторы.

Опрос также показал, сторонники каких партий в европейских странах демонстрируют наиболее жесткое отношение к Москве. Согласно результатам исследования, больше всех ужесточение антироссийских санкций поддерживают сторонники польской правящей партии «Закон и справедливость» и правящих в Дании и Швеции социал-демократов. Усиление санкционного прессинга в отношении России поддерживают больше половины сторонников каждой из этих партий.

Какие санкции ЕС ввел в отношении России 

После присоединение Россией Крыма и начала конфликта на Украине в 2014 году Евросоюз ввел в отношении Москвы три режима санкций:

  • заморозка активов российских и украинских граждан, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины;
  • секторальные санкции, ограничивающие финансирование нефтегазовых компаний и госбанков, а также эмбарго на поставки в Россию военных товаров и продукции двойного назначения;
  • меры в отношении Крыма и Севастополя — запрет на импорт крымских товаров и на инвестиции в экономику полуострова.

Санкции продлеваются каждые полгода. 4 сентября ЕС договорился продлить персональные санкции. 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Россия - США, война, Евросоюз
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