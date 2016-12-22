ЦИК после выборов внес изменения в «Мобильный избиратель»

Центризбирком после единого дня голосования заявил об изменениях, которые решил внести в систему голосования по месту нахождения

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Центризбирком на заседании во вторник, 11 сентября, единогласно утвердил изменения в системе «Мобильный избиратель», передает корреспондент РБК. Согласно постановлению ЦИК, заявления, поданные для голосования по месту нахождения в первом туре выборов, будут считаться действительными во время второго тура.

Если избиратель повторно подаст заявление во время второго тура, первая его заявка аннулируется. Специальные заявления — заявки, поданные для голосования по месту нахождения не раньше чем за три дня до выборов, — будут считаться недействительными для участия во втором туре.

Заместитель председателя комиссии Николай Булаев пояснил, что такие меры нужны, чтобы люди могли продолжать пользоваться «Мобильным избирателем» и во время второго тура губернаторских выборов. Он рассказал, что 11 сентября в ЦИК провели совещание с представителями субъектов, где пройдут повторные выборы, и договорились направить СМС-сообщения участникам голосования о работе «Мобильного избирателя».

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что система «Мобильный избиратель» позволила обеспечить «максимально благоприятные условия для голосования избирателей по месту их нахождения». «Положительный опыт применения новой системы подтверждает необходимость ее дальнейшего развития», — отметил он.

Второй тур губернаторских выборов должен состояться в Хакасии, Хабаровском крае, Приморье и Владимирской области, где никто из кандидатов не смог набрать нужные для победы 50% голосов. После выборов 9 сентября в ЦИК сообщили, что будут настаивать на том, чтобы во всех четырех регионах, где пройдет второй тур голосования, выборы были назначены на один день — 23 сентября. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что это нужно для слаженной работы системы «Мобильный избиратель». Тогда Булаев, который курирует тему «Мобильного избирателя», заявил, что эта система может быть усовершенствована.

На заседании во вторник Памфилова заявила, что выборы в Приморье пройдут 16 сентября, а не 23-го, как в других регионах. ​Она заявила, что ЦИК не возражает провести второй тур в Приморском крае 16 сентября, а в других регионах — 23 сентября. «У них там тяжелые погодные условия, так что мы вошли в их положение, поэтому приняли такое решение», — сказала она.

​В единый день голосования, 9 сентября, в России состоялись более 4,5 тыс. референдумов и выборов разных уровней. В частности, в 26 регионах состоялось голосование за глав, а в 16 — за членов парламентов.

«Мобильный избиратель» — это система, которая пришла на смену открепительным удостоверениям в 2017 году. Она позволяет избирателям голосовать по месту нахождения, в том числе и тогда, когда им заранее не известно, на каком участке они будут голосовать на выборах.

После выборов президента в марте активисты Алексея Навального и журналисты Reuters критиковали «Мобильный избиратель». Они заявляли, что система не исключает двойное голосование. Активистам удалось получить по несколько заявлений для голосования по месту нахождения. В ответ Булаев обвинил их в «умышленном правонарушении» и заявил, что проголосовать удастся только по первому из полученных заявлений. В ЦИК, однако, не исключали, что продолжат работать над совершенствованием «Мобильного избирателя».