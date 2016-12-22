Международный уголовный суд получил право рассматривать дела о вторжении

Вступили в силу поправки, которые наделяют МУС полномочиями рассматривать дела о применении силы против других стран. Россия не ратифицировала Римский статут этого суда

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Международный уголовный суд (МУС), который занимается делами о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества, может с 17 июля рассматривать дела о применении силы против суверенитета, территориальной целостности или независимости стран, пишет The Guardian.

Поправки, наделившие МУС такими полномочиями, ратифицировали 35 стран, таким образом, их руководители могут быть осуждены в случае, если они начнут войну. Лидеры других государств, не ратифицировавших поправки, могут предстать перед судом за такие преступления в случае, если такое решение примет Совет Безопасности ООН.

Великобритания поправки не ратифицировала, отмечает газета. «Иронично, что Британия, мужественно противостоявшая Гитлеру, отказалась ратифицировать международный закон против агрессии, — сказал газете Джофри Робертсон, судья Специального суда по военным преступлениям в Сьерра-Леоне. — И нелепо, учитывая, что нам сейчас стоит использовать этот закон, чтобы осудить российскую агрессию, которая заключается в направлении агентов с полонием и «Новичком» для убийства наших граждан».

По его словам, под трибунал теперь могут попасть политики и командиры, отдающие приказ вторгнуться на территории другой страны. Однако обратной силы закон не имеет, поэтому поддержавшему вторжение в Ирак теперь уже бывшему премьеру Великобритании Тони Блэру ничего не грозит, подчеркнул Робертсон.

Римский статут, учредивший МУС, вступил в силу с 2002 года, по данным ООН, его подписали 138 стран, ратифицировали 123. Россия, подписавшая, но не ратифицировавшая статут, в 2016 году уведомила ООН о том, что не собирается это делать. Перед этим прокурор МУС Фату Бенсуда сравнил присоединение Крыма с международным вооруженным конфликтом.

Юрисдикция МУС в делах об актах агрессии была закреплена в статуте суда в 1998 году, но страны-подписанты договорились приостановить ее до того момента, как будет согласовано определение агрессии, пишет юридический портал Scottish Legal News. Определение было согласовано участниками договора в 2010 году. В декабре 2017 года ассамблея МУС решила, что у суда не будет юрисдикции по обвинениям в агрессии против стран, не ратифицировавших Римский статут, однако они могут попасть под суд в случае резолюции Совбеза ООН.

Россия является постоянным членом Совбеза и обладает правом вето.

Игнорировать и оставлять без судебного внимания такие опасные преступления не следует, сообщила РБК юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина.

«Ситуация, которая сейчас складывается в отношении международной юрисдикции и судов, которые будут отвечать за рассмотрение дела, закономерна. Это актуальная тема. Огрехи, приказы и распоряжения, которые отдаются в таких ситуациях, должны быть квалифицированы, и в случае наступления ответственности должно последовать наказание», — заявила она.

В связи с тем, что Россия отказалась от работы и юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, то все решения, которые принимаются указанным судом или применительно к указанному суду, для России не имеют никакой юридической силы и исполнятся на ее территории не будут, сказал РБК член совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго.

По его словам, целесообразность закона зависит от правоприменения. «Мы видели на практике по уголовному делу в отношении [бывшего президента Югославии Слободана] Милошевича, что можно держать много лет под следствием руководителя государства и в конечном итоге, несмотря на отсутствие обвинений, он будет находиться за решеткой. А в отношении тех руководителей, которые принимали спорные решения и потом от них отказывались — например, [бывший госсекретарь США] Колин Пауэлл, который потряс пробиркой, и после этого разбомбили независимое государство Ирак, или премьер-министр Великобритании, который признался, что решение о бомбежках было принято по непроверенным данным — они как раз уголовной ответственности не понесли», — сказал Корчаго.