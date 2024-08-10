The Economist увидел в замедлении экономики США риск для победы Харрис

Избиратели могут обвинить демократов в замедлении экономики США, что станет угрозой для избрания их кандидата Харрис, пишет Economist. Газета отмечает, что большинство признаков говорит о снижении темпов роста, а не о рецессии

Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Возможное замедление экономики США может помешать избраться кандидату в президенты от Демократической партии, вице-президенту Камале Харрис, и помочь ее конкуренту-республиканцу Дональду Трампу, поскольку избиратели могут обвинить в проблемах правительство демократов, пишет The Economist.

По данным газеты, на момент публикации статьи рейтинг шансы Харрис на избрание выше, чем у Трампа: ее поддерживают, согласно последним опросам, в среднем 47,5% избирателей, а экс-президента — 45,8%.

Издание подчеркивает, что хотя некоторые показатели «выглядят зловеще» для американской экономики, по большинству признаков похоже, что речь идет о замедлении темпов роста.

Как отмечает газета, исследования показывают, что избиратели уделяют наибольшее внимание недавним экономическим событиям: так, рост реальных доходов на душу населения после уплаты налогов всего за два квартала до проведения голосования в сочетании со временем пребывания партии у власти тесно коррелирует с результатами президентских выборов в США.

По данным Economist, если в начале года реальные доходы населения ежеквартально росли примерно на 1% в годовом исчислении, то по мере замедления экономического роста этот показатель снизился примерно вдвое. В связи с этим снижается и доверие избирателей к демократам.

В то же время, указывает издание, средние реальные зарплаты в стране с момента избрания Трампа в 2016 году выросли на 9,4%. Кроме того, инфляция и безработица в колеблющихся штатах, например, в Пенсильвании, ниже средних показателей по стране.

При этом избиратели в целом считают экономическое управление демократов хуже, чем при республиканцах (при Трампе, который был президентом в 2016-2020). Одной из причин этого может быть рост цен за время президентства Байдена почти на 20%.

Поэтому реальной угрозой для демократов является не сам обвал фондовых рынков в начале августа, в котором Трамп обвинил Байдена и Харрис, а экономический спад, который привел к «нервозности» рынков, делает вывод издание. Однако это не означает, что Трамп точно победит: например, экс-президент США Барак Обама был переизбран в 2012 году, несмотря на плохое состояние экономики.

5 августа произошел крупнейший за последнее время обвал мировых фондовых рынков. Причиной стало повышение оценки вероятности рецессии в США в ближайший год с 15 до 25%. Эту оценку экономисты банка Goldman Sachs дали после отчета Минтруда США, который показал, что уровень безработицы в стране в июле неожиданно поднялся до 4,3% (с 4,1% в июне), а прирост количества рабочих мест замедлился до 114 тыс. — намного ниже ожиданий аналитиков.