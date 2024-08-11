Президент Ирана предложил сменить главу Минобороны

Пост главы МИДа может занять Аббас Арагчи, а Азиз Насирзаде может возглавить Минобороны. Оба приезжали в Россию. Арагчи возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке

Масуд Пезешкиан (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил парламенту кандидатуры 19 министров — в частности, пост главы МИДа может занять Аббас Арагчи, а Азиз Насирзаде может возглавить Минобороны, сообщает IRNA.

Свой пост сохранит министр информации и национальной безопасности Исмаил Хатиб. На должность министра экономики и финансов предложен бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати, он выдвигал свою кандидатуру на досрочных президентских выборах в июне, но она не была одобрена Советом стражей конституции. Министром энергетики может стать бывший министр промышленности, рудников и торговли Аббас Алиабади, министром нефти — экс-замглавы Миннефти Мохсен Пакнежад.

Арагчи с 2017 по 2021 год занимал пост замглавы МИДа при президенте Хасане Роухани. Он возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке. Сейчас работает секретарем стратегического совета Ирана по международным отношениям. Осенью 2020 года Арагчи приезжал в Москву с планом по урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Бригадный генерал Насирзаде с 2021 года был заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил. До этого командовал ВВС страны. Он также приезжал в Россию. Сейчас Минобороны руководит бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни.

В июле новым президентом Ирана был избран Масуд Пезешкиан. Кандидат от реформаторов победил во втором туре выборов с 53,3% голосов, обогнав консерватора Саида Джалили (44,3%). Досрочные выборы были назначены после гибели при крушении вертолета предыдущего президента Эбрахима Раиси в мае. Вместе с ним погиб и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан.