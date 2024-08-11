Кадры с места падения ракеты в Курске
В Курске на жилой дом упали обломки ракеты. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены, рассказал корреспондент РБК.
«На месте падения обломков в районе жилого дома на Союзной улице сотрудники оперативных служб продолжают работы по устранению последствий. Происходит разбор завалов, место падения оцеплено. Накануне около полуночи в городе была объявлена ракетная опасность, после сигнала тревоги в небе над городом раздалось несколько взрывов. Позднее оперативные службы сообщили о работе системы ПВО», — рассказал корреспондент РБК.
Врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что из-за падения обломков в доме возник пожар. Сейчас его потушили. По его словам, погибших нет.
Минобороны утром отчиталось, что силы ПВО уничтожили 14 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.
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