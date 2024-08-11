 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадры с места падения ракеты в Курске

Появились кадры с места падения ракеты в Курске
Сюжет
Военная операция на Украине
В Курске на дом упали обломки ракеты. 13 человек пострадали, погибших нет. Минобороны заявило об уничтожении 14 дронов и четырех ракет «Точка-У» над регионом. На кадрах видно выбитые окна, поврежденные балконы и сгоревшие авто

Кадры с места падения ракеты в Курске
Video

В Курске на жилой дом упали обломки ракеты. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены, рассказал корреспондент РБК.

Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»
Политика

«На месте падения обломков в районе жилого дома на Союзной улице сотрудники оперативных служб продолжают работы по устранению последствий. Происходит разбор завалов, место падения оцеплено. Накануне около полуночи в городе была объявлена ракетная опасность, после сигнала тревоги в небе над городом раздалось несколько взрывов. Позднее оперативные службы сообщили о работе системы ПВО», — рассказал корреспондент РБК.

Фото: Дмитрий Серков
Фото: Дмитрий Серков

Фото: Дмитрий Серков
Фото: Дмитрий Серков

Фото: Дмитрий Серков
Фото: Дмитрий Серков

Фото: Дмитрий Серков
Фото: Дмитрий Серков

Врио губернатора Алексей Смирнов говорил, что из-за падения обломков в доме возник пожар. Сейчас его потушили. По его словам, погибших нет.

Минобороны утром отчиталось, что силы ПВО уничтожили 14 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Курск ракета
Материалы по теме
Жителей поврежденного при падении ракеты дома в Курске разместят в ПВР
Политика
Пожарные потушили возгорание после падения ракеты на многоэтажку в Курске
Политика
Мэр Курска показал последствия падения сбитой ракеты у жилого дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Кадры с места падения ракеты в КурскеПолитика, 09:15
Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализацииОбщество, 09:13
Дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатитИнвестиции, 09:05
Во сколько обошлись Олимпийские игры в ПарижеСпорт, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:57
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 08:40
Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»Политика, 08:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что посмотреть и где остановиться в Таиланде: отели, экскурсии, ценыLife, 08:09
Брянская и Белгородская области подверглись атаке дроновПолитика, 08:06
Около 100 жителей Воронежа остались без света после атаки беспилотниковПолитика, 08:03
Суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов МинобороныОбщество, 07:57
Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за суткиПолитика, 07:48
В Китае турист погиб после поломки туристического эскалатора у водопадовОбщество, 07:34
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки07:25