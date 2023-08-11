«Ъ» узнал о суде над офицерами из-за непредотвращенного нападения ВСУ

По версии следствия, офицеры не смогли предотвратить обстрел, что привело к жертвам и пострадавшим среди военных, а также к уничтожению и повреждению техники. Им грозят десятилетние сроки, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Военная прокуратура передала в суд уголовное дело против майора Дмитрия Дмитракова и подполковника Анатолия Бондарева, которые обвиняются в том, что не смогли предотвратить обстрел своей части со стороны ВСУ, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, обвинение офицерам российской армии предъявлено по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия). Эта статья, отмечает газета, впервые применяется в российской судебной практике.

В основу дела легли события 27 апреля 2022 года, когда после сообщений о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о возгорании, а позже сообщил о ликвидации открытого горения на складе боеприпасов.

По версии следствия, нарушения со стороны Дмитракова привели к гибели семерых военнослужащих и ранению еще 43 человек. Кроме того, оказались уничтожены 15 и повреждены 30 единиц военной техники, стоимость которой оценивается в 89 млн руб.

О деле против офицера по ч. 2 ст. 340 УК РФ «Коммерсантъ» писал минувшей весной, но имя подследственного тогда не называлось. Позднее еще одним фигурантом расследования стал его начальник — один из командиров части подполковник Бондарев. Им обоим грозят сроки по десять лет, указывает издание. Дмитраков находится под арестом, выбрана ли какая-то мера пресечения для Бондарева, неизвестно, говорится в статье.

Дмитраков, которого ранее этапировали в Санкт-Петербург, вины не признавал, пытался обжаловать заключение под стражу, а также арест автомобиля Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. руб., который, как он утверждает вместе с адвокатом, принадлежит не ему, а жене.

Представители следствия и защита обвиняемых от комментариев отказались, отметила газета. Разбирательство, предполагает издание, скорее всего, пройдет в закрытом режиме.