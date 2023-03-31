«Ъ» узнал о деле против офицера из-за непредотвращенного нападения ВСУ

Следствие считает, что, имея все возможности, офицер не предотвратил ракетный обстрел по территории России, пишет газета. Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Российский офицер стал обвиняемым в уголовном деле, которое возбудили весной 2022 года после ракетного обстрела ВСУ в Белгородской области, пишет «Коммерсантъ». Мужчина проходит по ч. 2 ст. 340 УК (Нарушение правил несения боевого дежурства, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Имя единственного фигуранта дела в статье не называется.

По данным издания, следствие считает, что действия офицера не предотвратили нападение ВСУ на территорию России, «сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники». В результате атаки погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, а повреждения получила техника на сумму 89 млн руб., пишет газета со ссылкой на судебные материалы.

Следствие считает, что подозреваемый допустил причинение серьезного ущерба обороноспособности страны, имея все возможности для предотвращения атаки, указано в статье. Ракетный обстрел стал возможен «из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО», говорят источники газеты, близкие к расследованию.

По версии следствия, фигурант дела не только ошибся лично, но и «допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения», поэтому ему предъявлено обвинение и по ч. 3 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий), сказали собеседники издания.

Обвиняемый находится под стражей с мая прошлого года, говорится в статье. В декабре его этапировали в Санкт-Петербург, где расположено Военное следственное управление СК по Западному военному округу, которое ведет дело. В конце марта арест офицеру был в очередной раз продлен.

По данным газеты, вину офицер не признает и пытался обжаловать меру пресечения. Мужчина также не согласен с арестом Toyota Corolla стоимостью 617,5 тыс. руб., которая, как он утверждает вместе с адвокатом, принадлежит не ему, а жене, указано в заметке.

Адвокат обвиняемого и официальные представители судов, задействованных в расследовании, отказались от комментариев, отметило издание.

РБК направил запрос в ГВСУ СК России.