Власти представили новые способы наблюдения за ДЭГ в Москве

Среди новых инструментов — специальный сайт для наблюдения за выборами, возможность создать цифровой пакет и поставить подпись «здесь был Вася» на «кирпичиках блокчейна», сообщил один из разработчиков Артем Костырко

Фото: Владислав Шатило / РБК

У наблюдателей за дистанционным электронным голосованием в Москве появятся три новых механизма контроля, рассказал на общественном штабе по наблюдению за выборами один из разработчиков московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), начальник управления по развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Первый включает возможность написания собственного обзервера — специального сайта для наблюдения за ходом голосования, где, в частности, в режиме реального времени можно увидеть количество принятых и выданных бюллетеней.

«Мы выложим некий технологический инструментарий, он называется интерфейс к блокчейну, и предложим всем политическим партиям и всем, кто захочет, написать свой собственный обзервер... чтобы повысить доверие и снять вопросы, мы предлагаем желающим разработчикам самим написать инструментарий», — сказал Костырко.

На осенних выборах в Госдуму наблюдатели отмечали ошибки в работе обзервера: согласно опубликованным там данным, какой-то период количество принятых бюллетеней в несколько раз превышало количество выданных, что в департаменте информационных технологий (ДИТ) объяснили DDoS-атаками.

Как сообщил на заседании общественного штаба Артем Костырко, видеопанели для наблюдения (там будет транслироваться обзервер) будут размещены во всех 125 ТИК, где проходят выборы.

Второй механизм — возможность сделать «цифровой конверт», который позволит убедиться в неизменности транзакций, отметил Артем Костырко. Такие инструменты уже существуют в федеральной системе онлайн-голосования, но их не было в московской.

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«Коллеги еще на прошлых выборах сами написали инструментарий и сохраняли цепочку блокчейна к себе на компьютер, и таким образом показывали, что ничего не поменялось в системе — данные за предыдущий день, за предыдущие часы», — отметил он.

Еще одно анонсированное новшество — возможность записать проверочную транзакцию. В отличие от двух предыдущих механизмов, эта функция будет использоваться только профессиональными наблюдателями, точные правила будут позже урегулированы МГИК, сказал Костырко. В проверочной транзакции наблюдатели смогут оставить свой «след», «подпись», чтобы в дальнейшем убедиться, что блокчейн не менялся. В выступлении Костырко сравнил это с надписями на стене «Здесь был Вася, здесь был Петя», только на «кирпичах» блокчейн, и c замками, которые молодожены вешают на мост.

«Можно свой замочек в эту цепочку поместить и, таким образом, следить за тем, чтобы эта транзакция не исчезла. Блокчейн так устроен, что это единая, неразрывная цепь — соответственно, с одной стороны, наблюдатели, которые наблюдают за тем, чтобы цепочка не поменялась по своему объему, с другой — наблюдатели, которые смотрят за тем, чтобы конкретные звенья цепи никуда не делись», — заключил Костырко.

Это только анонс, поэтому оценить эффективность механизмов наблюдения пока сложно, отметил в разговоре с РБК электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. «Мы надеемся на тестирование, которое пройдет в конце августа, тогда уже по итогам можно давать заключение. Но в целом это шаг в сторону прозрачности, направление верное. Важно, чтобы доступ к этим инструментам был у всех желающих», — сказал Мельконьянц.

Ранее на муниципальных выборах в Москве также анонсировали использование электронного списка избирателей. Он вводится для снижения ошибок из-за человеческого фактора, говорили в МГИК. Кроме этого, москвичи осенью впервые смогут проголосовать с помощью сканеров и стилусов: комиссия будет сканировать паспорт избирателя, а голосующий — подписываться на специальном планшете.