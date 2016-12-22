Иран объявил о возврате из России партии обогащенного урана

Иран возвращает из России очередную партию высокообогащенного урана, вывезенного из страны по условиям ядерной сделки 2015 года. Ядерное топливо будет обеспечивать работу исследовательского реактора, утверждают в Тегеране

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Тагеран принял решение о возврате из России партии выскообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на пресс-секретаря Организации атомной энергетики Ирана Бехруза Камалванди.

«Когда мы подписывали ядерную сделку, мы прекратили производство 20% топлива для реакторов и передали его чрезмерные объемы России в количестве десяти партий. Почти семь месяцев назад мы получили первую партию, и сейчас вторая партия готовится к вывозу обратно в Иран», — рассказал представитель организации.

Камалванди отметил, что каждая из партий обогащенного до 20% урана, хранящихся в России, может на год обеспечить работу исследовательского реактора в Тегеране. Таким образом, после возвращения всех объемов урана его хватит на работу реактора в течение 7–8 лет.

Он также напомнил, что по условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году, Иран прекращал производство обогащенного урана в обмен на поставки ядерного топлива из-за рубежа. Однако выход США из ядерной сделки ставит эти договоренности под угрозу. «Если ядерная сделка останется в силе, другие стороны должны продать нам топливо, а если ядерная сделка рухнет, для нас не будет препятствий в том, чтобы произвести обогащенное до 20% топливо самим», — подчеркнул Камалванди.

В мае, после выхода США из ядерной сделки, глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран готов возобновить производство обогащенного урана, если европейские страны также откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 5 июня Тегеран анонсировал возвращение к производству обогащенного ядерного топлива.

Согласно условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном совместно с США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией, Тегеран обязывался свернуть развитие ядерной программы в обмен на снятие санкций. Одним из условий соглашения был вывоз из страны излишков обогащенного урана, пригодного для производства ядерного оружия и их обмен на низкообогащенный уран для атомных электростанций. Часть обогащенного урана была отправлена в Россию.

Уран с обогащением более 20% считается высокообогащенным, или оружейным. Подобный материал может быть использован для создания ядерного оружия. Работы по обогащению урана Иран производил в ядерном центре в Фордо.