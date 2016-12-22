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На Окинаве 70 тыс. человек вышли на протест против американской базы
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На Окинаве 70 тыс. человек вышли на протест против американской базы
Политика, 17:36
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На Окинаве 70 тыс. человек вышли на протест против американской базы
В Японии прошла масштабная акция протеста против присутствия военных США на острове Окинава. На митинг собрались 70 тыс. жителей острова, недовольных предложением властей о переносе базы в другое место в пределах префектуры
Фото: @wright_dustin / Twitter

На японском острове Окинава состоялась массовая акция протеста против планов по переносу американской базы, сообщает Japan Times. По оценкам организаторов, мероприятие собрало порядка 70 тыс. человек.

Недовольство местных жителей вызывают планы по переносу авиадрома военной базы США на Окинаве в другой район префектуры. Протестующие настаивают на выводе американских военных с острова.

В начале акции собравшиеся почтили минутой молчания память скончавшегося губернатора префектуры Такэси Онаги, умершего 8 августа на 67-м году жизни. Он стал известен благодаря многолетней борьбе за вывод военной базы США с территории острова. В частности, Онаги выступал против идеи правительства о переносе американского военного аэродрома в прибрежную часть острова.

На митинге присутствовало руководство префектуры, в том числе исполняющий обязанности главы региона Киичиро Яхана. Он подтвердил, что власти Окинавы продолжат добиваться вывода военной базы с острова.

Решение о переносе аэродрома военной базы связано с тем, что сейчас его взлетные полосы располагаются в густонаселенном районе острова. В результате этого любые авиаинциденты, происходящие в ходе эксплуатации базы, представляют угрозу местным жителям. Так, 11 июня на авиабазе разбился истребитель ВВС США F-15. Из-за возникших неполадок пилот истребителя катапультировался, после чего неуправляемый самолет разбился к югу от города Наха. В январе на Окинаве вертолет с американскими морскими пехотинцами совершил экстренную посадку на расстоянии лишь около 100 м от жилых домов. За несколько недель до этого школьник получил травму из-за того, что с вертолета CH-53 на спортивную площадку упал иллюминатор.

После ряда подобных инцидентов власти Окинавы этим летом потребовали прекратить полеты военной авиации над островом.

В конце июня близ зоны строительства нового аэродрома была проведена акция протеста. Тогда местные жители использовали лодки и малые суда, чтобы прорваться к месту строительства, расположенному на берегу. Часть протестующих была задержана.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Япония , Окинава , акция протеста
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