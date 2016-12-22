Жители Окинавы на лодках провели акцию протеста против американской базы

На японском острове Окинава местные жители провели акцию протеста против планов строительства нового аэродрома для военной базы США, сообщает Kyodo. Протестующие вышли в море на лодках и небольших судах, с которых они демонстрировали плакаты с призывами остановить расширение американского военного присутствия.

Всего в море вышли более 70 лодок. Примерно половина из них вторглась в охраняемую зону строительства, где они столкнулись с патрульными судами береговой охраны. Часть протестующая, нарушивших границы охраняемой территории, была арестована.

Плакаты в руках демонстрантов гласили: «Не стройте базу» и «Хватит сыпать гравий».

Новый аэродром строится на Окинаве с целью переноса авиастанции морской пехоты США Футенма из густонаселенного района в городе Гинован в прибрежный район Хеноко. Планы по передислокации аэродрома связаны с потенциальной угрозой, которую представляют любые авиаинциденты для городских кварталов. Так, 11 июня после крушения истребителя F-15 власти префектуры Окинава потребовали прекратить полеты американских военных самолетов над островом.