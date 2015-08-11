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Франция и Германия согласились обсудить с Россией обострение в Донбассе
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Франция и Германия согласились обсудить с Россией обострение в Донбассе
Украинский кризис, 11 авг 2015, 02:33
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Франция и Германия согласились обсудить с Россией обострение в Донбассе
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал французскому и немецкому коллегам об обострении ситуации в Донбассе. Франция и Германия выразили готовность в ближайшее время обсудить ситуацию с Россией

О том, что Климкин провел телефонные разговоры с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером и главой МИД Франции Лораном Фабиусом, говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В разговоре с французским и немецким коллегами Климкин «привлек внимание к существенному обострению ситуации на Донбассе», отмечается в сообщении ведомства.

Штайнмайер и Фабиус заявили, что разделяют обеспокоенность украинской стороны, и выразили готовность уже в ближайшее время инициировать консультации с Россией, «чтобы предотвратить негативное развитие ситуации».

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) накануне заявило о попытке Киева начать наступление на позиции ополченцев на мариупольском направлении. По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, силовики использовали крупнокалиберные орудия, установки «Град», танки и минометы. Басурин также рассказал, что завязался бой, в результате которого ополченцы «заставили противника остановиться, а затем и отступить на исходные позиции».

Украинские силовики в свою очередь заявили о наступлении со стороны ополченцев. По информации Минобороны Украины, в ночь на 10 августа подразделения ополченцев при поддержке десяти танков и стольких же БМП провели наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По утверждению украинских военных, в ходе контрнаступления в районе населенного пункта Старогнатовка им удалось отбить ранее занятые ополченцами ключевые высоты.

Видео: РБК

В ночь на вторник руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Украины Владислав Селезнев заявил об обстреле ополченцами населенных пунктов Чермалык и Старогнатовка. Он отметил, что обстрелы из 120-мм минометов и 152-мм артиллерии ведутся с 20:00 понедельника, сообщает «Украинская правда».

Селезнев также добавил, что днем в понедельник обстреливались Николаевка, Старогнатовка, Богдановка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Гранитная, Чермалык. Район Широкино обстреливался из стрелкового оружия, сказал он.

Руководство Генштаба ВС Украины проинформировало ОБСЕ, представителей России в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) и западных партнеров, что при нарушении минских соглашений ополченцами оставляет за собой право «адекватно противодействовать вызовам», в том числе применять средства огневого поражения.

«Мы оставляем за собой право адекватно противодействовать вызовам боевиков, в том числе с применением средств огневого поражения. Военные части сил АТО, которые выполняют боевые задачи на передовой, получили соответствующие разрешения», — говорится в сообщении, цитируемом агентством Интерфакс-Украина.

Власти США уже отреагировали на новости об обострении ситуации в Донбассе. Представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил на брифинге в понедельник вечером, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» увеличением количества обстрелов на востоке Украины.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: «нормандская четверка» , Германия , Франция , Россия , Донбасс
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