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Минюст признал иноагентами комика Трикоза и рэпера Наума Блика
Дмитрий Иордатий (Наум Блик, Dry Ice)
Минюст добавил в реестр иноагентов шесть новых физлиц:
- комика, экс-участника команды КВН «Обычные люди» Евгения Трикоза;
- рэпера Дмитрия Иордатия (Наум Блик, Dry Ice);
- правозащитника Артема Клыгу;
- юриста Центра защиты прав человека «Мемориал» (был признан Минюстом иноагентом, позднее ликвидирован) Тамиллу Иманову;
- блогера Евгения Егорченко;
- блогера, бывшего курского активиста Ивана Звягина.
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