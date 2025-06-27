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Минюст признал иноагентами комика Трикоза и рэпера Наума Блика

Дмитрий&nbsp;Иордатий&nbsp;(Наум Блик, Dry Ice)
Дмитрий Иордатий (Наум Блик, Dry Ice) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Минюст добавил в реестр иноагентов шесть новых физлиц:

  • комика, экс-участника команды КВН «Обычные люди» Евгения Трикоза;
  • рэпера Дмитрия Иордатия (Наум Блик, Dry Ice);
  • правозащитника Артема Клыгу;
  • юриста Центра защиты прав человека «Мемориал» (был признан Минюстом иноагентом, позднее ликвидирован) Тамиллу Иманову;
  • блогера Евгения Егорченко;
  • блогера, бывшего курского активиста Ивана Звягина.

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