В российских регионах к журналистам и правозащитникам пришли с обысками

В Иркутской области с обысками пришли к правозащитнику Хроменкову, он побывал в СК. Также обыски прошли у карельского журналиста Поташова, в «Револьт-центре» в Сыктывкаре и у калининградской журналистки Ткачевой

Фото: Владислав Шатило / РБК

В ряде российских регионов прошли обыски у журналистов и правозащитников. Так, правозащитник Святослав Хроменков из Иркутской области, который занимается делами о пытках заключенных, в ночь на 8 июля опубликовал в телеграм-канале видео со словами: «Ко мне сейчас в дом ломится полиция с автоматами».

Жена Хроменкова в комментарии интернет-изданию «Люди Байкала» (его сайт заблокирован в 2022 году по требованию Генпрокуратуры) рассказала, что в предъявленном обвинении, в рамках которого проводился обыск, упоминается незнакомая ей компания, к которой правозащитник не имел отношения. По ее словам, в ходе обыска изъяли личные вещи, которые не относятся к делу, Хроменкова увезли в областное управление Следственного комитета, а адвоката к нему не пускают. Позже издание написало, что адвокат не может найти Хроменкова.

В управлении СК по Иркутской области сообщили РБК, что Хроменков 8 июля был в следственном отделе в качестве свидетеля. «Он не задержан», — подчеркнули в ведомстве. РБК обратился за комментарием в управление СК по Иркутской области и направил запрос в ЦОС ФСБ.

Обыски прошли и у карельского журналиста Валерия Поташова, пишет Karelia news. РБК обратился за комментарием в управление СК России по Республике Карелия, в пресс-службу МВД по республике и направил запрос в региональное управление ФСБ.

В Сыктывкаре с обысками пришли в независимое культурное пространство «Револьт-центр», пишет издание «Первоисточник Сыктывкар».

В управлении ФСБ по Республике Коми заявили местному подразделению «Аргументов и фактов» о подготовке официального сообщения. «В ближайшее время информация поступит», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе СК по Республике Коми информация не поступала, сообщили там РБК. РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МВД России по Республике Коми и «Револьт-центр».

Кроме того, обыски прошли у калининградской журналистки и активистки Екатерины Ткачевой, сообщил РБК правозащитник Роман Морозов. РБК обратился за комментарием в областное управление СК.