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Военная операция на Украине ,  
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Путин дал гражданство участвовавшему в боях за ДНР сербу

Сюжет
Военная операция на Украине
Сербу Александру Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства, поскольку он заключил контракт с ДНР, а не с Минобороны России, пояснял в апреле депутат Александр Хинштейн
Александр Йокич
Александр Йокич (Фото: из личного архива)

Президент Владимир Путин предоставил гражданство сербу Александру Йокичу, участвовавшему добровольцем в боях на Украине на стороне России, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Йокича Александра, родившегося 26 января 2003 года в Сербии», —говорится в нем.

В апреле глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в телеграм-канале, что Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства, поскольку он заключил контракт с ДНР, а не с Минобороны России. Ему грозят депортация на родину и «25 лет тюрьмы по статье «наемничество», говорил он.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Боец в обращении Путину рассказал, что уехал из Сербии в 2021 году и вступил в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. По его словам, из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а там — суд и срок по статье о наемничестве. Йокич участвовал в боях в Мариуполе и на угледарском направлении, был ранен. Он награжден Георгиевским крестом lV и III степеней и медалью «За освобождение Мариуполя».

«В связи с тем, что Донецкая народная республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу», — написал Хинштейн.

Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что все сербские граждане, которые будут принимать участие в боевых действиях на Украине, «будут арестованы», как только окажутся «в пределах досягаемости».

По статье 386а Уголовного кодекса Сербии гражданин страны, участвующий в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве как член военизированного формирования на одной из сторон будет приговорен к тюремному заключению от шести месяцев до пяти лет. Если такой человек участвовал в войне в составе группы, его накажут лишением свободы на срок от одного года до восьми лет.

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Персоны
Елена Чернышова
Сербия гражданство России Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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