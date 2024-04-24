Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

Сербу-добровольцу Александру Йокичу, участвовавшему на стороне России в военной операции на Украине, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье «наемничество», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на Угледарском направлении, в результате чего получил ранение», — уточнил Хинштейн. Он добавил, что Йокичу четырежды отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не Минобороны.

Обращение Йокича опубликовал телеграм-канал «Голос страны». По словам серба, он покинул родину еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Йокич боится, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а после — суд и осуждение по статье о наемничестве. Спасти от суда, считает доброволец, его может российское гражданство.

«В связи с тем что Донецкая Народная Республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу», — уточнил Хинштейн. Он отметил, что обратится в поддержку добровольца в ГУВМ МВД.

По статье 386а Уголовного кодекса Сербии, гражданин страны, участвующий в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве как член военизированного формирования на одной из сторон будет приговорен к тюремному заключению от шести месяцев до пяти лет. Если такой человек участвовал в войне в составе группы, его накажут лишением свободы на срок от одного года до восьми лет.

В марте 2023 года президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам своей страны наказание за участие в военной операции на Украине. В частности, он обвинил ЧВК «Вагнер» в вербовке сербов.