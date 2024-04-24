 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии

Хинштейн: добровольца из Сербии могут депортировать за участие в спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Сербу-добровольцу Александру Йокичу, участвовавшему на стороне России в военной операции на Украине, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье «наемничество», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на Угледарском направлении, в результате чего получил ранение», — уточнил Хинштейн. Он добавил, что Йокичу четырежды отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не Минобороны.

Обращение Йокича опубликовал телеграм-канал «Голос страны». По словам серба, он покинул родину еще в 2021 году и тогда же отправился служить в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Йокич боится, что из-за расформирования «Каскада» ему будет грозить депортация в Сербию, а после — суд и осуждение по статье о наемничестве. Спасти от суда, считает доброволец, его может российское гражданство.

«В связи с тем что Донецкая Народная Республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу», — уточнил Хинштейн. Он отметил, что обратится в поддержку добровольца в ГУВМ МВД.

По статье 386а Уголовного кодекса Сербии, гражданин страны, участвующий в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве как член военизированного формирования на одной из сторон будет приговорен к тюремному заключению от шести месяцев до пяти лет. Если такой человек участвовал в войне в составе группы, его накажут лишением свободы на срок от одного года до восьми лет.

Путин расширил страховые компенсации на добровольцев Росгвардии
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В марте 2023 года президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам своей страны наказание за участие в военной операции на Украине. В частности, он обвинил ЧВК «Вагнер» в вербовке сербов.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Александр Хинштейн добровольцы Сербия депортация
Материалы по теме
Суд в Москве заочно арестовал грузинку по делу о наемничестве в ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации наемников под Харьковом
Политика
Спасшего командира танка «Алеша» добровольца наградили орденом Мужества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе» Общество, 12:09
«Тинькофф» запустит новых ассистентов без «помощника Олега» Финансы, 12:06
Замминистра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО «Лефортово» Общество, 12:05
Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе Политика, 12:04
Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС Политика, 12:03
Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег Спорт, 12:02
Акселерация под другим углом: как Драйвер ускоряет ИТ-проекты Компании, 12:00
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках Политика, 11:59
В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей Политика, 11:53
Почему Китай переходит на «экономику для пожилых» — The Economist Pro, 11:48
Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии Политика, 11:46
Украинская фигуристка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе Спорт, 11:42
Мэрия выставит на торги три земельных участка в Новой Москве Город, 11:39
Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии Политика, 11:36