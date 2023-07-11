Шойгу призвал производителя «Тайфунов» нарастить выпуск

«Ремдизель» выпускает бронеавтомобили семейств «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел». Инспектируя завод в Набережных Челнах, министр отметил, что выпуск бронетехники идет по графику, но «если возможность есть, надо увеличивать темпы»

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Республике Татарстан. На встрече с руководством завода «Ремдизель» министр указал на необходимость увеличить темпы производства, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

На «Ремдизеле» министр осмотрел различные образцы бронетехники, в том числе «КамАЗы» с бронированными кабинами, специальный медицинский автомобиль «Линза», а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ. «Сейчас все идет по графику, что-то — с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы», — сказал Шойгу.

Также министр побывал на автозаводе КамАЗ. В Казани Шойгу с Миннихановым посетили Казанский вертолетный завод, где заслушали отчет о производстве легких вертолетов «Ансат» и военно-транспортного вертолета Ми-8 разных модификаций.

«Ремдизель» — завод в Набережных Челнах, осуществляющий ремонт и производство всего модельного ряда автомобилей и специальной техники «КамАЗ». Выпускают в том числе бронеавтомобили семейств «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел». По состоянию на 2022 год здесь работали более 2400 человек.

После начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. Директор «Ростеха» Сергей Чемезов еще в феврале говорил, что предприятия госкорпорации более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. «По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — утверждал он.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023 в середине июня, говорил, что российские предприятия ОПК в настоящее время работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному — в десять раз. По его словам, это говорит о том, что «запас прочности у нас очень большой».