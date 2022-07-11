На вокалиста группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

Поводом стали антивоенные высказывания артиста на музыкальном фестивале в Екатеринбурге. По словам адвоката, в протоколе также говорится, что музыкант «негативно высказался» в адрес президента, хотя он этого не делал

Олег Ягодин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

На вокалиста рок-группы «Курара» Олега Ягодина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), сообщил РБК его адвокат Георгий Краснов.

Как следует из картотеки дел Кировского районного суда Екатеринбурга, дело поступило в суд 1 июля, его рассмотрение по существу назначено на 11 августа.

Поводом стали высказывания артиста на музыкальном фестивале Ural Music Night, который прошел в ночь на 25 июня в Екатеринбурге. Протокол был составлен после экспертизы в Центре «Э», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам адвоката Ягодина, полиция обвиняет музыканта в том, что он «негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России». Как подчеркнул Краснов, это не соответствует действительности.

По его словам, вокалист «Курары» в действительности произнес со сцены антивоенное высказывание, но не упоминал президента. В подтверждение он также прислал копию выдержки из протокола и видеозапись с концерта.

«В сухом остатке мы имеем необоснованное обвинение артиста с выдуманными оскорбительными фразами в адрес президента России. В этой ситуации услышали и вменили то, что, видимо, и хотели услышать. Подобное введение общественности в заблуждение граничит с клеветой и без каких-либо разумных оснований отравляет жизнь артисту и всей группе», — отметил Краснов, выразив надежду «на справедливый суд, который разберется в этом деле».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления МВД.

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В середине мая протокол по статье КоАП о дискредитации действий российских военных был составлен на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая. Музыкант со сцены выступил с антивоенным обращением.

Однако позднее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию дело против Шевчука «для устранения недостатков», пояснив, что в составленном на него протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан». По словам адвоката музыканта Александра Передрука, в протоколе говорилось лишь, что «18 мая во время выступления на концерте он дискредитировал ВС, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3». При этом какие именно высказывания, дискредитирующие российских военных, допустил его подзащитный, в нем не указывалось, отметил также Передрук.

В начале июня был отменен концерт рок-группы ДДТ в Москве, его не позволили провести столичные власти, сообщил Шевчук. Музыканты перенесли его на следующий год.