Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Боевые возможности Сухопутных войск России нужно увеличить в кратчайшие сроки, заявил президент России Владимир Путин на специальном совещании по рассмотрению параметров государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.
«Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются Сухопутные войска», — заявил Путин.
«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», — подчеркнул он.
Кроме того, Путин уделил внимание другим родам войск. Президент отметил высокую эффективность авиации Воздушно-космических в поражении целей противника в ходе военной операции на Украине.
В новой госпрограмме необходимо предусмотреть меры по производству, закупкам, модернизации и ремонт авиатехники и авиавооружения, отметил Путин.
Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, этой самый высокий показатель среди ядерных держав мира, сообщил глава государства.
Путин добавил, что новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утвержденной Стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года.
В мае Путин освободил от должности главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова. Его назначили заместителем секретаря Совбеза России. Кроме командования сухопутными войсками, Салюкова в 2023 году назначали замкомандующего объединенной группировки войск на Украине.
Позже стало известно, что новым Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, который был командующим Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр». Мордвичев занял пост командующего ЦВО в феврале 2023 года. В сентябре того же года Путин дал ему звание генерал-полковника.
Сухопутные войска в своем составе имеют мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска ПВО, специальные войска, части и подразделения материально-технического обеспечения.
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