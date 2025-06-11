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Политика ,  
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Украина разрешила Польше провести эксгумацию под Львовом

Украина выдала Польше разрешение на продолжение эксгумационных работ и поиск останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году. Первая эксгумация останков жертв проводилась в период с конца апреля по начало мая
Вид на бывшее село Збоища
Вид на бывшее село Збоища (Фото: Zboi.andrzej / Wikipedia)

Украина выдала Польше разрешение для проведения эксгумации останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году и захороненных на территории бывшего села Збоища — ныне район в городе Львове, сообщил украинский Минкульт. Польша, со своей стороны, предоставила разрешение на проведение Украиной поисковых и эксгумационных работ в польском селе Юречкова.

«Украинская сторона декларирует готовность к продолжению эксгумационных работ в рамках украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам. Убеждены, что общая память и шаги навстречу друг другу объединят наши народы во имя общего европейского будущего», — говорится в сообщении украинского ведомства.

В июне 2025 года избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления украинского лидера Владимира Зеленского, напомнил о нерешенных «исторических вопросах». Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины.

Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

Первые спорадические выступления ОУН против поляков начались еще в сентябре 1939 года. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В ходе ответных карательных действий польских партизанских отрядов были убиты от 10 тыс. до 15 тыс. украинцев.

Украина и Польша долгое время не могли договориться о единой позиции по вопросу массовых убийств поляков украинскими партизанами-националистами и ответных расправ над украинцами. В июле 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не будет решен вопрос Волынской резни.

Туск сообщил о разрешении Украины на эксгумацию жертв Волынской резни
Политика
Дональд Туск

В январе 2025-го премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев впервые выдал разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни — с 2017 года на Украине действовал мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв. Первая эксгумация была проведена в апреле на месте ныне несуществующей деревни Пужники — не на Волыни, а неподалеку от Ивано-Франковска. О завершении работ заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос объявил в мае. Всего были обнаружены останки 42 тел.

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Теги
Милена Костерева
Польша Украина эксгумация останков Волынская резня
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