Трамп назвал победой разрешение суда вводить пошлины «для защиты» США

Трамп назвал победой разрешение суда вводить пошлины для защиты от других стран

В США федеральный апелляционный суд разрешил защиту от других стран через пошлины. Трамп назвал это победой

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Федеральный апелляционный суд разрешил американским властям применять пошлины «для защиты от других стран», заявил в соцсети Thruth Social президент США Дональд Трамп. Он назвал это «важной победой».

«Суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут применять пошлины для защиты себя от других стран. Значительная и важная победа для США», — написал республиканец.

В начале апреля президент США объявил о введении новых пошлин на импорт из ряда стран. Для Европейского союза тарифы составили 20%, для Китая — 34%. В ответ Китай ввел ответные меры, после чего обе стороны начали взаимное повышение пошлин, они превышали 120%. В мае Китай и США заключили «перемирие», и пошлины снизились. Кроме того, Трамп также сделал 90-дневную отсрочку еще для ряда государств.

В том же месяце суд Соединенных Штатов по международной торговле признал введенные Трампом пошлины незаконными. Президент для введения тарифов ссылался на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года, но суд решил, что у республиканца не было полномочий использовать этот закон.

Администрация Трампа обжаловала решение суда. На следующий день апелляционный суд США временно восстановил пошлины. В Министерстве юстиции посчитали, что действия суда по международной торговле «изобилуют юридическими ошибками и сводят на нет усилия президента Трампа по устранению стремительно растущего торгового дефицита».

В Белом доме ранее заявили, что пошлины принесли американской экономике не менее $50 млрд. Трамп считает, что США без возможности применять ответные пошлины в отношении других стран не имеют шанса на «экономическое выживание».

В июне американский предприниматель Илон Маск на фоне конфликта с Трампом заявил, что пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов, приведут к рецессии во второй половине 2025 года. Похожее мнение высказывали в сенате. Белый дом опроверг этот прогноз, заявив, что после введения пошлин инфляция замедлилась.