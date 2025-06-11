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Политика ,  
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Захарова связала протесты в США с глубоким кризисом, а не «рукой Кремля»

Беспорядки из-за иммиграционных рейдов в США не связаны с «рукой Кремля» или «происками Пекина», заявила Захарова. По словам официального представителя российского МИДа, протесты свидетельствуют о глубочайшем кризисе в Штатах
Протесты за права иммигрантов в Чикаго, США, 10 июня 2025 года
Протесты за права иммигрантов в Чикаго, США, 10 июня 2025 года (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Массовые протесты в Лос-Анджелесе — это внутренняя проблема США, они никак не связаны с «происками Пекина» или «рукой Кремля», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

«Это глубинная история. Есть выборы, нет у них выборов. Люди друг друга ненавидят. И это не какой-то сегмент, и это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема», — сказала она.

По словам Захаровой, «кризисное состояние», которое возникло в США — это «не только про экономику, производство, про науку и технику». Речь идет про «глобальное отставание» от целого ряда стран по ряду показателей. «Это внутренний, общественно-политический, глубинный кризис», — добавила она.

Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты
Политика
Демонстранты во время митинга в знак солидарности с протестами Лос-Анджелеса против федеральных иммиграционных проверок в Остине, штат Техас, США, 9 июня 2025 года

Протесты вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Начавшиеся как мирные, позднее демонстрации переросли в столкновения с полицией. Протестующие перекрывали автомагистраль 101 в обе стороны. Чтобы оттеснить митингующих, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Центр города был объявлен зоной незаконного собрания.

На фоне эскалации президент Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес около 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, несмотря на протесты со стороны властей Калифорнии. Следом волна протестов распространилась и по другим американским штатам: антимиграционные демонстрации прошли на улицах крупнейших городов Кентукки и Джорджии — Луисвилла и Атланты, а также Техаса, сообщал CNN.

Трамп говорил, что начавшиеся в Калифорнии беспорядки — это «полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и национальный суверенитет», которое совершено для продолжения иностранного вторжения в США. Он не исключил, что протесты кем-то финансируются.

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Персоны
Милена Костерева
акции протеста миграционный кризис США Лос-Анджелес
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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