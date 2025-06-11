Леонида Волкова заочно приговорили к 18 годам

Леонид Волков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, в России признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена) Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом) заочно приговорили к 18 годам заключения по обвинению по девяти статьям Уголовного кодекса, передает «РИА Новости».

Первые пять лет срока Волков должен отбыть в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 2 млн руб.

Заседание проходило в закрытом режиме. Второй Западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство гособвинения после того, как получил от правоохранительных органов информацию о возможных экстремистских и террористических акциях сторонников Волкова в отношении участников процесса, говорили в пресс-службе инстанции.

Сам Волков рассказывал, что обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы с отбыванием 7 лет в тюрьме и 11 — в колонии строгого режима, штраф в 3,9 млн руб., а также с запретом любой деятельности в интернете в течение 10 лет. В своем телеграм-канале Волков отметил, что назначенный ему штраф меньше того, который запрашивало обвинение. Кроме того, наказание не предусматривает запрет на деятельность в интернете.

Уголовное дело состоит более чем из 200 томов. Волкову вменяли:

ч. 3 ст. 282.1 УК (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы;

ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), максимальное наказание — три года лишения свободы;

ч. 2 ст. 214 УК (два эпизода вандализма по политическим мотивам), до трех лет лишения свободы;

ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), до пяти лет лишения свободы;

ст. 207.3 УК (18 эпизодов распространения фейков о российской армии), которая предусматривает до 15 лет колонии;

ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), максимальное наказание — семь лет лишения свободы;

ч. 2 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения), предусматривает до десяти лет колонии;

ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере или организованной группой), до десяти лет лишения свободы;

ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), от пяти до семи лет лишения свободы.

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