 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мединский назвал ошибку Запада в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт на Украине следует рассматривать как противостояние «старшего и младшего братьев», а не как конфликт стран с собственной культурой и историей, заявил Мединский. Он отметил, что Россия и Украина «обречены быть союзниками»
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Ошибка западных стран в конфликте на Украине заключается в том, что они рассматривают этот конфликт как схожий с противостоянием Англии и Франции — двух стран с собственной историей и культурой, заявил в интервью The Wall Street Journal помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

Он утверждает, что конфликт на Украине — это противостояние двух государств с общим языком и культурой, которые, «по сути, являются одним народом и обречены быть близкими союзниками».

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим из-за того, кто умнее и важнее, — говорит Мединский. — К сожалению, этот конфликт углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее».

Он добавил, что Россия хочет мира, но будет вынуждена реагировать, если Украина «продолжит руководствоваться национальными интересами других».

Папа римский назвал братскими народы России и Украины
Политика
Папа Римский Франциск

Президент России Владимир Путин в апреле 2022 года заявлял, что даже в «сегодняшних трагических условиях» украинцы — это «братский народ». Ранее он называл русских и украинцев одним народом. Путин подчеркивал, что Россия считает противником руководство Украины, а не народ.

На Украине с мнением о русских и украинцах как об одном народе не соглашались. Об этом говорил, например, украинский президент Владимир Зеленский, но в то же время отмечал, что у двух народов «много общего».

В апреле 2024 года бывший украинский президент (1994–2005) Леонид Кучма заявил, что «у Украины больше нет брата», и сравнил Россию с Каином. По его словам, Киев пытался выстроить с Москвой равноправные и дружеские отношения, однако Россия «делит всех на врагов и вассалов».

В то же время Путин говорил, что Россия после распада СССР пыталась наладить отношения с Украиной мирными средствами, однако в 2014 году там произошел «госпереворот» и пришедшие к власти «начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной».

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Мединский украинцы конфликт
Материалы по теме
Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях
Политика
Папа римский назвал братскими народы России и Украины
Политика
Мединский назвал русский «рабочим языком» переговоров в Стамбуле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:17
Маск извинился за свои посты о Трампе Политика, 10:15
Глава нацразведки США заявила об угрозе ядерного уничтожения человечества Политика, 10:07
Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Ловушка для бизнесменов: как теперь оспаривать санкции ЕСПодписка на РБК, 10:00
Рябков оценил последствия удара Украины по российским аэродромам Политика, 09:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тень лидера: как детские сценарии становятся управленческими решениямиПодписка на РБК, 09:55
Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков Спорт, 09:43
Как взять ИИ в соавторы стратегии: готовые промпты для топ-менеджераПодписка на РБК, 09:40
В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях. Видео Общество, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В России появились криптодеривативы. Как их использовать инвесторуПодписка на РБК, 09:30
В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка Политика, 09:28