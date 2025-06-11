Конфликт на Украине следует рассматривать как противостояние «старшего и младшего братьев», а не как конфликт стран с собственной культурой и историей, заявил Мединский. Он отметил, что Россия и Украина «обречены быть союзниками»

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Ошибка западных стран в конфликте на Украине заключается в том, что они рассматривают этот конфликт как схожий с противостоянием Англии и Франции — двух стран с собственной историей и культурой, заявил в интервью The Wall Street Journal помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

Он утверждает, что конфликт на Украине — это противостояние двух государств с общим языком и культурой, которые, «по сути, являются одним народом и обречены быть близкими союзниками».

«Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим из-за того, кто умнее и важнее, — говорит Мединский. — К сожалению, этот конфликт углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее».

Он добавил, что Россия хочет мира, но будет вынуждена реагировать, если Украина «продолжит руководствоваться национальными интересами других».

Президент России Владимир Путин в апреле 2022 года заявлял, что даже в «сегодняшних трагических условиях» украинцы — это «братский народ». Ранее он называл русских и украинцев одним народом. Путин подчеркивал, что Россия считает противником руководство Украины, а не народ.

На Украине с мнением о русских и украинцах как об одном народе не соглашались. Об этом говорил, например, украинский президент Владимир Зеленский, но в то же время отмечал, что у двух народов «много общего».

В апреле 2024 года бывший украинский президент (1994–2005) Леонид Кучма заявил, что «у Украины больше нет брата», и сравнил Россию с Каином. По его словам, Киев пытался выстроить с Москвой равноправные и дружеские отношения, однако Россия «делит всех на врагов и вассалов».

В то же время Путин говорил, что Россия после распада СССР пыталась наладить отношения с Украиной мирными средствами, однако в 2014 году там произошел «госпереворот» и пришедшие к власти «начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной».