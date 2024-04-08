Кучма заявил, что у Украины больше нет брата

Киев хотел равноправия и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», но страны стали врагами по вине России, считает Кучма. Путин заявлял, что Россия десятилетиями пыталась наладить отношения с Украиной

Леонид Кучма (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

Россия и Украина были близкими народами, но теперь стали врагами, и произошло это по вине Москвы, заявил в интервью Kyodo бывший президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

Журналист в разговоре с политиком отметил, что русские и украинцы считаются братскими народами. Кучма ответил на это, что, будучи христианином, знает, «что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть», и привел в пример библейский ветхозаветный сюжет о Каине и Авеле. «Каин убил Авеля. <...> У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — заявил он, добавив, что «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство» (цитата по сайту Кучмы).

Ответственность за разрушенные отношения между двумя странами Кучма возложил на российского президента Владимира Путина. По словам бывшего лидера, Киев всегда хотел равноправных и дружеских отношений с Москвой, «хотя сейчас это звучит как абсурд», а Россия «делит всех на врагов и вассалов».

Путин говорил, что Россия в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, и после распада СССР выстраивала их только мирными средствами, «в мыслях не было никаких других». Однако в 2014 года на Украине «совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», заявлял он в январе.

Переворотом российские власти считают Евромайдан, начавшийся осенью 2013 года на площади Независимости в Киеве. Протесты спровоцировало решение на тот момент украинского президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. Протесты переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к госперевороту. Янукович сбежал в Россию, на его место вскоре был избран Петр Порошенко. Власти Украины называют эти события Революцией достоинства.

Путин не раз высказывал тезис о том, что русские и украинцы — один народ. В феврале в интервью Такеру Карлсону он допустил, что отношения между народами России и Украины восстановятся, а обе страны «рано или поздно» смогут договориться.

По мнению Кучмы, начало полномасштабных военных действий в феврале 2022 года можно было бы предотвратить, если бы Россия видела в Украине «не легкую добычу, а серьезную силу, способную на сопротивление». Путин считает, что власти Украины «сами начали войну на Донбассе в 14-м году», а Россия, ведя боевые действия с 2022 года, старается ее закончить: «Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил».

Кучма заявил, что если бы был президентом в 2014 году, то не допустил бы потери Украиной Крыма, и делал бы все, чтобы страна стала членом НАТО. Виктора Януковича, который возглавлял Украину до февраля 2014-го, а при Кучме был премьер-министром, он назвал «инструментом России». Что касается действующего украинского лидера Владимира Зеленского, ему, по мнению Кучмы, нужно «просто с большей уверенностью делать то, что он делает». «У него сегодня такой опыт, которого нет почти ни у кого из его коллег-президентов. И он использует его правильно», — считает Кучма.