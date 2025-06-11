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Политика ,  
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В Красноярске назначили и. о. главы города после ареста мэра

Мэра Красноярска Владислава Логинова накануне арестовали за взятку в 180 млн руб., врио стал первый заместитель Алексей Шувалов. Губернатор заявил, что «управленческая команда переживает не лучшие времена»

Исполняющим обязанности мэра Красноярска назначен первый заместитель главы города Алексей Шувалов, сообщается в телеграм-канале мэрии.

Там отмечается, что, согласно местному уставу, полномочия главы города исполняет первый заместитель с наибольшим стажем пребывания в этой должности.

Шувалов занимает этот пост с конца декабря 2021 года, а до этого был заместителем главы города — руководителем департамента общественной безопасности.

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней
Политика
Владислав&nbsp;Логинов

Владислав Логинов, который возглавляет мэрию с сентября 2022 года, 9 июня был задержан по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а на следующий день арестовали на два месяца.

По версии следствия, в 2018–2024 годах чиновник получил взятку на сумму более 180 млн руб. «от гендиректора коммерческой организации «в виде денег и оплаты строительства бани». Взамен он должен был обеспечить победу этой компании в конкурсах на ремонт городских дорог. Уголовным делом занимается центральный аппарат Следственного комитета, передавал «Красноярск онлайн».

Краевой губернатор Михаил Котюков на встрече с заместителями мэра Красноярска 11 июня заявил, что «управленческая команда в городе переживает, очевидно, не лучшие времена», но чиновники должны продолжать выполнять свои обязанности, «город должен жить».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Красноярск мэр города взятка Владислав Логинов
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