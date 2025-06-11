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Политика ,  
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WSJ узнала о слежке в США за иностранцами, которые навещали Маска

Предыдущую администрацию США интересовали контакты Маска с иностранцами из Восточной Европы и других стран. Бизнесмен, будучи главой SpaceX, имеет доступ к секретной информации
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

В 2022 и 2023 годах Министерства юстиции и внутренней безопасности США следили за иностранцами, которые посещали миллиардера Илона Маска, сообщаетThe Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ведомства интересовали гости Маска из Восточной Европы и других стран, «которые могли пытаться повлиять» на бизнесмена.

Расследование было начато предыдущей администрацией США. Оно свидетельствует об обеспокоенности властей количеством иностранцев в окружении предпринимателя с компаниями которого заключают госконтракты. В частности, SpaceX, которую Маск основал в 2002 году, сотрудничает с агентствами национальной безопасности. Помимо того, у бизнесмена есть «беспрецедентный доступ» к высокопоставленным чиновникам и секретной информации.

О расследовании знали служащие нескольких ведомств, в том числе ФБР. Каков его нынешний статус, не уточняется.

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Администрация действующего президента Дональда Трампа также озабочена влиянием иностранцев на США, пишет WSJ. Маск в ходе выборов потратил не менее $288 млн на поддержку Трампа и других республиканцев, часть средств получил America PAC (Political Action Committee, PAC) — комитет политических действий, созданный весной 2024 года. По словам источников издания, сотрудники PAC были обеспокоены из-за того, кто участвует во встречах и мероприятиях с Маском, им пришлось проверять иностранцев.

В октябре WSJ писала, что Маск с конца 2022 года регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле это не подтвердили. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Маск с Путиным говорили по телефону только один раз, разговор «скорее носил такой ознакомительный характер».

В конце мая Маск завершил работу в администрации Трампа. Вскоре после этого он раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях и его тарифную политику, что вылилось в публичную ссору с республиканцем. Трамп заявил, что пока не хочет восстанавливать отношения с бизнесменом и не планирует с ним разговаривать: «Я слишком занят другими делами».

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Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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