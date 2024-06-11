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Политика ,  
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В Белоруссии внесли в реестр экстремистов телеграм-канал Daily Storm

Белорусский реестр экстремистских материалов, в которым упомянуты почти 1 тыс. телеграм-каналов, пополнился российским изданием Daily Storm. Теперь за репосты оттуда грозит семилетний тюремный срок
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram-канал российского издания Daily Storm включен в реестр экстремистских материалов судом белорусского города Барановичи. Перечень опубликован на сайте Мининформации республики.

Суд вынес такое решение 7 июня, причины попадания в список в документе не приводятся.

РБК обратился за комментарием в Daily Storm.

На телеграм-канал издания подписаны почти 72 тыс. человек. С осени 2021 года в Белоруссии введено уголовное наказание для подписчиков телеграм-каналов, признанных экстремистскими, если человек репостит материалы из него, ему грозит до семи лет тюрьмы по статье о «призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности» (ст. 361 УК Белоруссии). Тем, кто просто подписан на запрещенный канал и читает его «из банального интереса или любопытства», нужно отписаться от него, и «вопросов к ним не возникнет», предупреждали власти.

Всего в реестре по состоянию на 11 июня числятся 977 телеграм-каналов.

Летом 2022 года экстремистскими в Белоруссии признали два стикер-пака в Telegram под названиями Luka и Sasha 3%.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Белоруссия экстремистский материал реестр запрещенных сайтов

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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