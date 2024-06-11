«Чтобы не от бога ждали». Глава ХМАО дал поручение о дорогах в Сургуте
Власти Сургута должны объяснить местным жителям порядок выполнения дорожных работ, заявил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на совещании в администрации города, передает «Наш Сургут».
Он зачитал комментарий сургутчанина о ремонте дорог: «Усольцева, 26. Одному богу известно, когда построят дорогу в сторону улицы Аэрофлотской».
«Давайте, чтобы мы все-таки не от бога ждали. Богу мы молимся, как бы надеемся. Понятно, что финансово затратная вся история, связанная с проектированием новых дорог, развязок. Но жители должны понимать хотя бы очередность, им все равно должны перспективу показывать и ее выстраивать вместе», — предложил Кухарук.
К строительству дороги, о которой идет речь, приступили в начале 2022 года. Ее планировали достроить к прошлому декабрю, уже осенью власти отчитывались о завершении строительства на 99%.
Городская инфраструктура стала темой критики и со стороны нового губернатора в другом регионе — Хабаровском крае. Врио главы региона Дмитрий Демешин отчитал хабаровского мэра Сергея Кравчука за состояние Амурского бульвара.
«Ну стыдно за дорожное хозяйство, — отметил он. — Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте. Здесь, по этим тротуарам, здесь не ходите, наверное. И чиновники городские, наверное, не ходят. Здесь только, наверное, не ходить, а прыгать можно».
Губернатор пояснил, что гуляющие по таким дорогам хабаровчане «ничего хорошего не думают» о власти, такой подход надо менять.