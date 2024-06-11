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Политика ,  
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«Чтобы не от бога ждали». Глава ХМАО дал поручение о дорогах в Сургуте

Глава ХМАО дал поручение о дорогах в Сургуте фразой «чтобы не от бога ждали»
В Сургуте более двух лет строят дорогу, ее обещали сдать еще полгода назад. Местный житель пожаловался на ситуацию губернатору и упомянул бога, глава региона потребовал от чиновников до такого людей не доводить

«Чтобы не от бога ждали». Глава ХМАО дал поручение о дорогах в Сургуте
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Власти Сургута должны объяснить местным жителям порядок выполнения дорожных работ, заявил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук на совещании в администрации города, передает «Наш Сургут».

Он зачитал комментарий сургутчанина о ремонте дорог: «Усольцева, 26. Одному богу известно, когда построят дорогу в сторону улицы Аэрофлотской».

«Давайте, чтобы мы все-таки не от бога ждали. Богу мы молимся, как бы надеемся. Понятно, что финансово затратная вся история, связанная с проектированием новых дорог, развязок. Но жители должны понимать хотя бы очередность, им все равно должны перспективу показывать и ее выстраивать вместе», — предложил Кухарук.

К строительству дороги, о которой идет речь, приступили в начале 2022 года. Ее планировали достроить к прошлому декабрю, уже осенью власти отчитывались о завершении строительства на 99%.

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Городская инфраструктура стала темой критики и со стороны нового губернатора в другом регионе — Хабаровском крае. Врио главы региона Дмитрий Демешин отчитал хабаровского мэра Сергея Кравчука за состояние Амурского бульвара.

«Ну стыдно за дорожное хозяйство, — отметил он. — Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте. Здесь, по этим тротуарам, здесь не ходите, наверное. И чиновники городские, наверное, не ходят. Здесь только, наверное, не ходить, а прыгать можно».

Губернатор пояснил, что гуляющие по таким дорогам хабаровчане «ничего хорошего не думают» о власти, такой подход надо менять.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Руслан Кухарук ХМАО Сургут строительство дорог

Новейшие практики цифрового обслуживания

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