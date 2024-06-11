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Политика ,  
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Северокорейские солдаты зашли на территорию Южной Кореи

Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
Около 20 солдат Северной Кореи пересекли демаркационную линию, но после предупредительных выстрелов со стороны Южной Кореи вернулись назад
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images
Фото: Jeon Heon-Kyun / Getty Images

Около 20 северокорейских солдат пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным JCS, северокорейские солдаты перешли границу в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке около 12:30 (6:30 мск) воскресенья, 9 июня. После предупредительных выстрелов они вернулись на свою сторону границы. В JCS считают, что северокорейские военнослужащие, выполнявшие задачу в демилитаризованной зоне, не собирались пересекать границу, поскольку сразу вернулись после предупреждения. Там пояснили, что сейчас зона заросла травой и кустами, из-за чего знак демаркационной линии трудно увидеть.

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Фото:Korea Pool-Donga Daily / Getty Images

Ситуация на границе обострилась после того, как КНДР с конца мая запустила на территорию Южной Кореи сотни воздушных шаров с мусором и навозом. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Северная Корея с ночи 28 мая до утра 2 июня отправила в сторону Южной Кореи 15 т мусора. Пхеньян утверждает, что южнокорейские активисты запускали шары с листовками против руководства КНДР, а также деньги, рис или флешки с корейскими сериалами. Объединенный комитет начальников штабов потребовал от КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Северная Корея Южная Корея

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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