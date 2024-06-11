Северокорейские солдаты зашли на территорию Южной Кореи

Около 20 солдат Северной Кореи пересекли демаркационную линию, но после предупредительных выстрелов со стороны Южной Кореи вернулись назад

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Около 20 северокорейских солдат пересекли демаркационную линию, военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По данным JCS, северокорейские солдаты перешли границу в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке около 12:30 (6:30 мск) воскресенья, 9 июня. После предупредительных выстрелов они вернулись на свою сторону границы. В JCS считают, что северокорейские военнослужащие, выполнявшие задачу в демилитаризованной зоне, не собирались пересекать границу, поскольку сразу вернулись после предупреждения. Там пояснили, что сейчас зона заросла травой и кустами, из-за чего знак демаркационной линии трудно увидеть.

Ситуация на границе обострилась после того, как КНДР с конца мая запустила на территорию Южной Кореи сотни воздушных шаров с мусором и навозом. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Северная Корея с ночи 28 мая до утра 2 июня отправила в сторону Южной Кореи 15 т мусора. Пхеньян утверждает, что южнокорейские активисты запускали шары с листовками против руководства КНДР, а также деньги, рис или флешки с корейскими сериалами. Объединенный комитет начальников штабов потребовал от КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».