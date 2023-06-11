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Экс-лидера Шотландии отпустили после допроса

Экс-лидера Шотландии Стерджен отпустили без предъявления обвинений
Бывшего первого министра Николу Стерджен арестовали в связи с расследованием финансирования Шотландской национальной партии, которую она возглавляла. Позднее, после допроса, ее отпустили без предъявления обвинений

Бывшего первого министра правительства Шотландии Николу Стерджен, арестованную в связи с расследованием финансирования Шотландской национальной партии (SNP), которую она возглавляла, отпустили без предъявления обвинений, сообщает телеканал Sky News.

«Ситуация, в которой я оказалась сегодня, одновременно шокирует и глубоко огорчает, так как я уверена, что не совершала никакого правонарушения», — сказала Стерджен после освобождения.

11 июня бывший глава правительства была взята под стражу и допрошена в качестве подозреваемой. Полиция заявляла, что заключила под стражу «52-летнюю женщину», не называя ее имени.

В начале апреля в рамках расследования был задержан и отпущен без предъявления обвинений супруг Стерджен Питер Мюррелл, который занимал пост исполнительного директора SNP. Весной оба подали в отставку.

Расследование финансирования SNP было начато летом 2021 года. Оно касается расходования более 600 тыс. фунтов стерлингов (свыше €700 тыс.), на новую кампанию по проведению референдума о независимости Шотландии.

Стерджен возглавляла правительство с ноября 2014 года по конец марта 2023-го. В этот же период она была лидером SPN.

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