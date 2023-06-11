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Экс-главу Шотландии арестовали по делу о финансировании партии

Sky News: экс-глава Шотландии Никола Стерджен арестована по делу о финансировании партии
Расследование полиции связано с возможным мошенничеством при сборе средств для Шотландской национальной партии. Стерджен возглавляла ее почти 10 лет. Весной по этому делу арестовывали ее мужа, бывшего исполнительного директора SNP
Никола Стерджен
Никола Стерджен (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Бывшего первого министра Шотландии Николу Стерджен арестовали в рамках расследования финансирования Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой она ранее являлась, передают Sky News и «Би-би-си». Политик проходит в качестве подозреваемой и ее допрашивают, сообщил телеканал.

Полиция Шотландии в своем заявлении не называет имя задержанной. «Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была арестована по подозрению в связи с продолжающимся расследованием финансирования Шотландской национальной партии», — говорится в сообщении.

Представитель Стерджен сказал, что она «по договоренности с полицией Шотландии присутствовала на допросе, где она должна была быть арестована и допрошена в связи с операцией Branchform».

Операция Branchform была начата полицией Шотландии в 2021 году в связи с подозрениями в мошенничестве при сборе средств для SPN. Интерес следствия вызвали расходы на сумму £600 тыс. (около 62 млн руб.), которые были предназначены для кампании за независимость Шотландии. Поступали жалобы, что деньги были потрачены ненадлежащим образом, отмечает Sky News.

Стерджен занимала должность первого министра Шотландии с ноября 2014 года по конец марта 2023-ого. В этот же период она была лидером SPN.

В начале апреля, через несколько дней после отставки Стерджен с обоих постов в рамках расследования арестовали ее мужа – бывшего исполнительного директора партии Питера Мюррелла. В их доме в Глазго прошел обыск. Позже Мюррела отпустили без предъявления обвинений. Задержали по делу и нынешнего казначея SPN Колина Битти. Его тоже потом отпустили.

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В партии заявляли, что было бы неуместным комментировать ход расследования, но сообщили, что полностью сотрудничают со следствием и продолжат это делать.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Шотландия арест мошенничество сбор средств
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