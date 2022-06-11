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Шольц пообещал ускорить вступление Северной Македонии в ЕС

По мнению Шольца, страна выполнила все необходимые условия для того, чтобы ЕС начал переговоры. Северная Македония является кандидатом 17 лет, против ее членства выступает Болгария
Олаф Шольц и&nbsp;Димитар Ковачевский&nbsp;в Скопье, Северная Македония
Олаф Шольц и Димитар Ковачевский в Скопье, Северная Македония (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Северная Македония должна как можно скорее присоединиться к Европейскому союзу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в столицу страны Скопье, передает ARD.

Страна является кандидатом в ЕС с 2005 года. Как указал Шольц, все эти годы Северная Македония усердно работала и настало время, «когда все эти усилия должны принести урожай». Он пообещал, что лично приложит старания для немедленного запуска переговоров о вступлении страны в союз.

Как отмечает македонское издание «Вечер», Шольц указал, что страна выполнила все предварительные условия для начала переговоров. Он также отметил, что ФРГ и Северная Македония наладили тесные политико-экономические связи, поэтому Германия будет настаивать на членстве страны в ЕС.

Македонский премьер-министр Димитар Ковачевский назвал поддержку со стороны ФРГ «большим стимулом для стремления построить процветающее общество, основанное на европейских ценностях», и указал, что считает визит Шольца накануне саммита ЕС (пройдет 23–24 июня) убедительным признаком поддержки идеи членства Македонии в союзе.

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Северная Македония — вторая из стран-кандидатов по длительности ожидания вступления в ЕС (первая — Турция, которая получила статус кандидата еще в 1999 году). С 2009 года Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, но только в 2020-м действующие государства-члены предложили проект рамок переговоров. В том же году Скопье присоединился к НАТО.

Как отмечает ARD, против членства страны в ЕС выступает соседняя Болгария. Ее власти требуют от Северной Македонии, чтобы живущие там болгары были включены в Конституцию и их права были защищены. Шольц посещал и Софию, там болгарский премьер-министр Кирил Петков «четко выразил позицию Болгарии по условиям», которые должен выполнить Скопье, сообщает телеканал Nova. Шольц в ответ подчеркнул, что Германия понимает, что преодолеть исторические проблемы непросто.

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Лилия Пашкова
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