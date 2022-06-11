BTV узнал о задержании в Сербии экс-генерала СБУ за контрабанду валюты

Полиция Сербии задержала граждан Украины и Германии, пытавшихся контрабандой перевезти через границу с Македонией драгоценные камни и валюту, сообщила пресс-служба сербского МВД.

В то же время местный телеканал BTV сообщает, что речь, вероятно, идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

По данным МВД, сотрудники полиции арестовали гражданина Германии А.А. 1986 года рождения и гражданина Украины А.Н. 1982 года рождения в среду, 8 июня, при пересечении границы. В автомобиле арестованных было обнаружено €607 тыс., $124 тыс., а также два изумруда.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий Наумова и бывшего начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. «Было принято решение по двум антигероям. У меня сейчас нет времени заниматься всеми предателями, но могу сказать, что постепенно они все будут наказаны», — сказал тогда Зеленский.

По информации «Страна.ua», Зеленский уволил Наумова еще в июле прошлого года по подозрению в участии в контрабандных схемах. Незадолго до начала российской спецоперации тот уехал за границу, отмечает издание.