WSJ назвала сводного брата Ким Чен Ына информатором ЦРУ

Сводный брат Ким Чен Ына несколько раз встречался с сотрудниками ЦРУ, но вряд ли мог предоставить им ценную информацию, сообщает WSJ. В 2017 году Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура

Ким Чен Нам (Фото: Shizuo Kambayashi / AP)

Убитый в 2017 году Ким Чен Нам, сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был информатором ЦРУ, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, между Ким Чен Намом и ЦРУ «была связь», он несколько раз встречался с представителями разведывательного управления.

Несколько бывших высокопоставленных американских чиновников отметили, что сводный брат главы КНДР вряд ли мог поделиться с разведкой секретами Пхеньяна — он многие годы жил за пределами Северной Кореи и не обладал властью на родине. Они также указывают, что в основном Ким Чен Нам проживал в Макао, специальном административном районе Китая, и «почти наверняка» общался с иностранными спецслужбами, в особенности, китайскими.

Экс-чиновники и аналитики в прошлом не исключали, что Китай и другие страны могут рассматривать Ким Чен Нама в качестве возможного преемника Ким Чен Ына. Однако американские разведслужбы пришли к выводу, что он не подходит для этой роли, рассказали источники WSJ.

О работе Ким Чен Нама в качестве информатора ЦРУ также говорится в книге журналиста The Washington Post «Великий преемник», которая выйдет во вторник, 11 июня, отмечает издание.