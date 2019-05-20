Формально Россия является федерацией, хотя оснований для этого мало и с политической точки зрения (в мире нет федераций, в которых губернаторы или руководители местной полиции увольняются и назначаются центром), и с экономической (у местных властей нет права вводить собственные налоги и регулировать на своей территории действия национальных компаний). Власти откровенно опасаются реального федерализма, постоянно подозревая, что за ним скрываются сепаратистские настроения. Рассуждения о формировании «мегарегионов» пока ни к чему не приводят, а «генерал-губернаторства» в виде федеральных округов окончательно обесценивают любые мечты о реальной федерации.
При этом масштабы неравенства в России даже если и не растут, то остаются огромными, и власть использует, пожалуй, только одно средство их выравнивания — увеличение разного рода дотаций и субвенций из центра. В 2018 году на межбюджетные трансфеты ушло 32,1% расходов федерального бюджета, однако разрыв в уровне жизни в разных частях страны не уменьшился. Теория «четырех Россий», предложенная почти десять лет назад и призванная предсказать поведение населения, находящегося в различных экономических условиях, оказалась во многом умозрительной: реального роста протеста в крупных мегаполисах так и не случилось. Напротив, на примере событий в Архангельской области и Назрани, выборов во Владимире и Хабаровске можно наблюдать нарастание народного недовольства вовсе не там, где его предполагали увидеть эксперты.
«Воронки» для ресурсов
Система финансовых потоков, направляющихся из регионов в центр, а затем перераспределяемых оттуда, вполне отражает имперские исторические традиции, однако делает центральную власть ответственной за все, хотя многие экономические процессы обусловлены вовсе не политическими причинами. Хозяйственная активность быстро сосредотачивается в крупнейших городах, которые выступают своего рода «воронками», засасывающими ресурсы соседних регионов; и даже если власти будут постоянно компенсировать перекосы за счет перераспределения нефтегазовой ренты, система неизбежно столкнется с перегрузками.
В последнее время мы наблюдаем, к примеру, проблему «московского мусора», которая становится весьма взрывоопасной от Балашихи до Архангельской области, от Волоколамска до Брянска. На мой взгляд, она имеет не только экологическое, но и экономическое измерение. Если мы посмотрим на области, соседствующие с Московской, то увидим, что средние зарплаты в Москве превышают средние по этим территориям более чем в 2,5 раза, а ВРП столицы в 2,9 раза больше суммарного ВРП семи соседних регионов, по населению уступающих столице всего на четверть. То же самое касается и Санкт-Петербурга, уровень доходов в котором в 1,8 раза превышает средний по четырем регионам, соседствующим с Ленинградской областью. Близость мегаполисов маргинализирует соседние области: в крупные города уезжает учиться молодежь; там зачастую работает самая мобильная часть населения; компании из крупных центров во многом контролируют экономику соседей.