Крупнейшие российские города выступают своего рода «воронками», засасывающими ресурсы соседних регионов. Для исправления этого перекоса они могли бы софинансировать программы развития отстающих территорий

Формально Россия является федерацией, хотя оснований для этого мало и с политической точки зрения (в мире нет федераций, в которых губернаторы или руководители местной полиции увольняются и назначаются центром), и с экономической (у местных властей нет права вводить собственные налоги и регулировать на своей территории действия национальных компаний). Власти откровенно опасаются реального федерализма, постоянно подозревая, что за ним скрываются сепаратистские настроения. Рассуждения о формировании «мегарегионов» пока ни к чему не приводят, а «генерал-губернаторства» в виде федеральных округов окончательно обесценивают любые мечты о реальной федерации.

При этом масштабы неравенства в России даже если и не растут, то остаются огромными, и власть использует, пожалуй, только одно средство их выравнивания — увеличение разного рода дотаций и субвенций из центра. В 2018 году на межбюджетные трансфеты ушло 32,1% расходов федерального бюджета, однако разрыв в уровне жизни в разных частях страны не уменьшился. Теория «четырех Россий», предложенная почти десять лет назад и призванная предсказать поведение населения, находящегося в различных экономических условиях, оказалась во многом умозрительной: реального роста протеста в крупных мегаполисах так и не случилось. Напротив, на примере событий в Архангельской области и Назрани, выборов во Владимире и Хабаровске можно наблюдать нарастание народного недовольства вовсе не там, где его предполагали увидеть эксперты.

«Воронки» для ресурсов

Система финансовых потоков, направляющихся из регионов в центр, а затем перераспределяемых оттуда, вполне отражает имперские исторические традиции, однако делает центральную власть ответственной за все, хотя многие экономические процессы обусловлены вовсе не политическими причинами. Хозяйственная активность быстро сосредотачивается в крупнейших городах, которые выступают своего рода «воронками», засасывающими ресурсы соседних регионов; и даже если власти будут постоянно компенсировать перекосы за счет перераспределения нефтегазовой ренты, система неизбежно столкнется с перегрузками.

В последнее время мы наблюдаем, к примеру, проблему «московского мусора», которая становится весьма взрывоопасной от Балашихи до Архангельской области, от Волоколамска до Брянска. На мой взгляд, она имеет не только экологическое, но и экономическое измерение. Если мы посмотрим на области, соседствующие с Московской, то увидим, что средние зарплаты в Москве превышают средние по этим территориям более чем в 2,5 раза, а ВРП столицы в 2,9 раза больше суммарного ВРП семи соседних регионов, по населению уступающих столице всего на четверть. То же самое касается и Санкт-Петербурга, уровень доходов в котором в 1,8 раза превышает средний по четырем регионам, соседствующим с Ленинградской областью. Близость мегаполисов маргинализирует соседние области: в крупные города уезжает учиться молодежь; там зачастую работает самая мобильная часть населения; компании из крупных центров во многом контролируют экономику соседей.