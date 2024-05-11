В Киеве заявили о предотвращении теракта 9 мая

СБУ сообщила о предотвращении теракта на 9 мая в Киеве

СБУ сообщила, что задержала исполнителей теракта и что располагает доказательствами «российского следа» в нем. ФСБ ранее задержала россиянина, которого обвинили в подготовке терактов в России по заданию украинской стороны

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила планировавшиеся на 9 мая в Киеве теракты, сообщил представитель ведомства Артем Дехтяренко, передает «Укринформ».

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — сказал он.

Других подробностей не приводится.

ФСБ 3 мая сообщила о ликвидации украинского диверсанта, прибывшего в Россию из Литвы для совершения терактов на военных объектах в Москве, Московской и Ленинградской областях. Мужчина 1976 года рождения был гражданином России и являлся членом «запрещенной украинской террористической организации», заявили в ФСБ. О какой организации идет речь, в сообщении не уточнялось.

Его разыскивали в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

В первый раз диверсанта попытались задержать на месте «тайника» в Московской области, однако мужчине удалось скрыться. В брошенном им автомобиле силовики обнаружили автомат Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатки, а также его документы и мобильный телефон.

ФСБ установила, что мужчина арендовал квартиру и гараж в Москве, оттуда изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского банка SwedBank.

Вторая попытка задержания была осуществлена в Гатчинском районе Ленинградской области. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, его ликвидировали.

По данным ФСБ, в телефоне диверсанта обнаружили его переписку с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Планировалось, что после совершения терактов мужчину вывезут из России. В ФСБ также выяснили, что он проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве и собирался принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.